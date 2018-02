Sarkofagi różnych rozmiarów i kształtów. Archeolodzy odkryli starożytny cmentarz





Egipskie ministerstwo do spraw zabytków starożytności poinformowało w sobotę, że w Dolinie Nilu, 250 km na południe od Kairu, egipscy archeolodzy odkryli cmentarz sprzed ponad 2 tysięcy lat z 40 wapiennymi sarkofagami.

Minister do spraw zabytków starożytności Chalid el-Anani powiedział, że w okolicy miejscowości Tuna el-Dżebel znaleziono szyby grobowe z tak zwanego Okresu Późnego (664-323 p.n.e) i początków czasów ptolemejskich (323 r. p.n.e.-30 r.n.e.). Są tam sarkofagi różnych rozmiarów i kształtów, w tym również antropoidalne.

"To dopiero początek"

"Krzycząca mumia" to ciało powieszonego księcia. Rozwiązano zagadkę starożytności Przez wiele lat... czytaj dalej » W Tuna el-Dżebel znajduje się nekropolia niedalekiego starożytnego miasta Hermopolis, leżącego niedaleko obecnego El-Aszmunejn. Hermopolis było stolicą XV nomu (starożytnej egipskiej jednostki terytorialno - administracyjnej), któremu patronował Tot, egipskie bóstwo przedstawiane m.in. w postaci pawiana lub ibisa albo człowiek z głową ibisa bądź pawiana. W mitolologii greckiej utożsamiane z Hermesem. Miasto, oprócz kultu Tota związane było z kultem tzw. bóstw pierwotnych, dzięki którym powstał świat.



Prace wykopaliskowe na odkrytym cmentarzu potrwają co najmniej pięć lat. "To dopiero początek" - powiedział minister Anani. Do odkrycia doprowadziły prace podjęte w końcu zeszłego roku, kierowane przez Mostafę Waziriego, szefa egipskiej Najwyższej Rady ds. Starożytności (SCA).

Urny kanopskie

Miała na imię Hetpet, jej grobu szukano 109 lat Grobowiec kobiety... czytaj dalej » Nowe stanowisko archeologiczne leży na skraju pustyni. Do tej pory na nowym stanowisku znaleziono również około tysiąca małych ceramicznych figurek i zawieszkę z inskrypcją "szczęśliwego nowego roku" oraz cztery dobrze zachowane specjalne alabastrowe wazy rytualne - urny kanopskie - z pokrywami w kształcie głów synów Horusa.

Służyły one do przechowywania wnętrzności mumifikowanych zmarłych. Ozdabiać je głowami synów Horusa zaczęto w Okresie Późnym. Jeden z synów Horusa - Hapi o głowie pawiana - strzegł płuc zmarłego, Imset z ludzką głowa - wątroby, Kebehsenuf o głowie sokoła - jelit, a Duamutef o głowie psa podobnego do szakala - żołądka.



Jedna z kanop podpisana była imieniem Dżehuti-Irdi-Es. Dżehuti to egipskie imię Tota, którego znamy z greckiej transkrypcji.