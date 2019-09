Snowden wydał książkę. "Złamał umowę zawartą z CIA i NSA"





Departament sprawiedliwości USA poinformował, że Stany Zjednoczone pozwały Edwarda Snowdena w związku z publikacją jego książki. Ten były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) ujawnił masową inwigilację prowadzoną przez amerykańską instytucję rządową.

Pamiętnik Edwarda Snowdena zatytułowany "Permanent record" (ang. ciągły zapis) ukazał się we wtorek.

"Stany Zjednoczone złożyły pozew przeciwko Edwardowi Snowdenowi, byłemu pracownikowi Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) i zakontraktowanemu do Agencji Bezpieczeństwa Krajowego (NSA), który opublikował książkę, czym złamał umowę o zachowaniu poufności, którą podpisał z CIA i NSA" – oświadczył Departament Sprawiedliwości USA.

Ponadto Edward Snowden nie przedstawił agencjom treści książki przed jej opublikowaniem oraz występował publicznie, omawiając w ramach promocji książki sprawy dotyczące działań wywiadu.

Resort nie zabiega o wstrzymanie dystrybucji książki Snowdena, która została wydana jednocześnie w ponad 20 krajach.

Ujawnienie tajnych informacji

Po ujawnieniu w 2013 roku informacji o inwigilacji prowadzonej przez NSA Snowden uciekł z kraju, został oskarżony w USA o szpiegostwo i schronił się w Rosji, gdzie uzyskał azyl polityczny i prawo stałego pobytu. Przyznany mu azyl ma obowiązywać co najmniej do 2020 roku.

Edward Snowden dowiódł, że NSA za zgodą niektórych dostawców usług sieciowych i firm telekomunikacyjnych prowadziła inwigilację międzynarodowych rozmów telefonicznych obywateli USA oraz serwisów społecznościowych.

Historia jego życia została częściowo opowiedziana w nagrodzonym Oscarem filmie dokumentalnym Laury Poitras "Citizenfour" oraz filmie Olivera Stone'a "Snowden".

W 2014 roku wydawnictwo Metropolitan Books opublikowało książkę "Snowden. Nigdzie się nie ukryjesz" Glenna Greenwalda, amerykańskiego prawnika i dziennikarza, który współtworzył publikowane w "Guardianie" materiały na podstawie informacji zgromadzonych przez Snowdena za co został uhonorowany prestiżową Nagrodą Pulitzera.