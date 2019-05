Ocalały z Holokaustu Edward Mosberg uhonorowany przez prezydenta





»

Przemówienie Edwarda Mosberga w Auschwitz II-Birkenau Foto: Jakub Szymczuk/ KPRP Video: tvn24 Przemówienie Edwarda Mosberga w Auschwitz II-Birkenau 12.04 | Zapomnieć, wybaczyć znaczyłoby zabić te ofiary raz jeszcze. Nie mogliśmy zapobiec ich pierwszej śmierci, ale nie wolno nam pozwolić, aby zostali zamordowani znowu - mówił były więzień obozu Auschwitz II-Birkenau Edward Mosberg o ofiarach Holokaustu. W obozie w Oświęcimiu odbył się w czwartek upamiętniający ofiary "Marsz Żywych". - Nie powinniśmy zapominać, że nie było polskich obozów śmierci, ani polskiego Holokaustu - podkreślił Mosberg w swoim przemówieniu. zobacz więcej wideo »

Edward Mosberg podczas Marszu Żywych Foto: Jakub Szymczuk/ KPRP Video: tvn24 Edward Mosberg podczas Marszu Żywych 12.04 | Kilka minut przed godziną 14 ruszył po raz 30., w Oświęcimiu, Marsz Żywych. Pochód upamiętnia ofiary Holokaustu. Biorą w nim udział między innymi prezydenci Polski i Izraela. Wydarzenie jest okazją do spotkania przywódców obu państw i omówienia relacji polsko-żydowskich. zobacz więcej wideo »

Foto: Jakub Szymczuk/ KPRP | Video: tvn24 Edward Mosberg podczas Marszu Żywych. Nagranie z 12 kwietnia 2018 roku

Były więzień nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Mauthausen, 93-letni Edward Mosberg w środę w Krakowie zostanie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

"Prezydent RP nadał Edwardowi Mosbergowi, obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu, za upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów" – oświadczono na stronie internetowej kancelarii prezydenta.

Order w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy przekaże minister Wojciech Kolarski.

"Tragedia Holokaustu nie może zostać zapomniana"

Mieszkający na co dzień w New Jersey w USA, Edward Mosberg wracając do Krakowa, miasta w którym się urodził, przyznał że jest poruszony "otrzymaniem takiego odznaczenia".

Przeszli trasą ostatnich krakowskich Żydów. Marsz pamięci w rocznicę likwidacji getta Marsz Pamięci z... czytaj dalej » – Przyjmuję to wyróżnienie w imieniu swoim, mojej żony, dzieci i wnuków i przede wszystkim dla uczczenia pamięci mojej matki, ojca, bliskich i sześciu milionów Żydów brutalnie zamordowanych przez nazistów w czasie Holokaustu – powiedział.

- To ważne, by ci co przyjdą po nas, byli naszymi świadkami i byli pewni, że tragedia Holokaustu nie zostanie zapomniana – dodał.

Edward Mosberg jest jednym z ostatnich żyjących więźniów obozów w Płaszowie i Mauthausen. W czasie II wojny światowej miał 13 lat. W tym czasie jego rodzina została wysłana do getta w Krakowie, a po jego likwidacji trafiła do obozu Auschwitz. Edwarda Mosberga i jego rodzeństwo przeniesiono do Płaszowa, a później do Mauthausen.