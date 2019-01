Dwuletnia dziewczynka pokonała niedźwiedzie. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: ENEX

Erupcja Popocatepetla. Potężny słup dymu, na zboczach potoki...

23.01 | Meksykański wulkan Popocatepetl wypluł z siebie trzykilometrowy słup pyłu i dymu, a po zboczach stożka popłynęła lawa. Eksperci ostrzegają, że może dojść do kolejnej erupcji. Do erupcji doszło we wtorek o godzinie 21.06 czasu lokalnego (o godzinie 4.06 czasu polskiego). Służby obrony cywilnej stanu Puebla wydały alert drugiego stopnia, co oznacza, że może dojść do kolejnej erupcji. Mieszkańcom zalecono, aby nie zbliżali się na odległość mniejszą niż 12 kilometrów od wulkanu.

