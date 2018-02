Podczas prac remontowych na moście w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie) znaleziono niewybuchy. Służby zdecydowały, że na czas usuwania ładunków ponad dwa tysiące mieszkańców musi opuścić swoje domy. To druga taka sytuacja w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

Robotnicy wykonujący remont mostu przy ul. Sienkiewicza na podejrzane materiały natknęli się w poniedziałkowe południe. Na miejsce wezwano saperów. Zwołano też posiedzenie sztabu kryzysowego. Po oględzinach placu budowy eksperci ocenili, że nie ma zagrożenia wybuchem. Jednak to może pojawić się w trakcie wydobywania trotylu. Dlatego służby podjęły decyzję o konieczności ewakuacji. Wciąż nie wiadomo jak dużo ładunków znaleziono.

Ewakuacja mieszkańców

200 kilogramów trotylu przy remontowanym moście. Nagranie z akcji saperów Saperzy... czytaj dalej » Swoje domy mieszkańcy mieli opuścić do godziny 9. - Obszar objęty ewakuacją pokrywa się z tym z listopada, wówczas domy i lokale usługowe opuściło ponad dwa tysiące osób - powiedział podkom. Marcin Ząbek z dzierżoniowskiej policji.

Nie wiadomo, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, bo nie wiadomo jak długo potrwa akcja saperów. Ci, którzy w tym czasie nie będą mieli się gdzie podziać mogą skorzystać z gościny Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Także rodzice dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie objętym obowiązkiem ewakuacji mogą skorzystać z opieki zapewnionej przez DOK i pracowników przedszkoli.

Obszar objęty ewakuacją to teren zamknięty ulicami Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Świdnicką, do skrzyżowania z ul. Kolejową), Kolejową (od ul. Kościuszki, do ul. Strumykowej), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Prochową, ul. Przedmieście i ul. Świdnicką.

Źródło: Google Maps Obszar ewakuacji

Powtórka z listopada

Na początku listopada 2017 roku podczas remontu tego samego mostu znaleziono 200 kilogramów trotylu z czasów II wojny światowej. Były to niewybuchy przygotowane do wysadzenia przeprawy.

Wtedy również potrzebna była ewakuacja. Akcja służb trwała w sumie kilkanaście godzin. A władze Dzierżoniowa podkreślały: mieliśmy dużo szczęścia. - Przez ponad 70 lat mieszkańcy jeździli i chodzili po bombie. Tym mostem codziennie przechodziło i przejeżdżało kilkaset osób - mówił wówczas Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Oglądaj Wideo: Robert Jałocha/Fakty TVN 09.11.2017 | Wielka ewakuacja i akcja saperów. Znaleziono 200 kilogramów trotylu