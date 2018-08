Auto leżało na dachu w rowie. Przy drodze pijana policjantka





Kartuska policjantka została zatrzymana po tym, jak jej auto wypadło z drogi i dachowało. Alkomat wskazał, że kobieta miała ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przejęła prokuratura.

Policja w Kartuzach została poinformowana w sobotę około godz. 18, że w Dzierżążnie dachował samochód marki ford. – Przybyli na miejsce policjanci zastali leżący w rowie pojazd oraz stojącą obok kobietę. Była to funkcjonariuszka kartuskiej policji – informuje Daria Olchowik z komendy w Kartuzach.

Czołowo zderzył się z innym autem. "Na sekundę odwrócił się do 11-miesięcznego dziecka" Na opublikowanym... czytaj dalej » Policjantka została zbadana alkomatem. "Wydmuchała" dwa promile. Na miejsce wezwany został prokurator, który zdecydował o jej zatrzymaniu.

Dziś usłyszy zarzuty

- Nadmienię, że policjantka była wtedy po służbie – podkreśla Olchowik.

Nie zmienia to jednak faktu, że grożą jej bardzo poważne konsekwencje. – Jeśli zostanie jej przedstawiony zarzut, to, jeśli chodzi o sankcje służbowe, zostanie od razu zawieszona i zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne w kierunku wydalenia jej ze służby. Natomiast, jeśli chodzi o sankcje karne, grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy – wylicza Olchowik.

Prokuratura już zapowiedziała, że policjantka dziś usłyszy zarzuty.

Zatrzymana ma za sobą kilkanaście lat służby. Przez lata pełniła funkcję oficera prasowego w komendzie w Kartuzach. Jak podaje portal kartuzy.info, od niedawna pracowała w komisariacie w Żukowie.

Olchowik twierdzi, że dotychczas nie miała podobnych problemów.

