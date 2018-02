Mógł odpowiedzieć na to pytanie zupełnie inaczej - przyznaje w rozmowie z reporterem TVN24 w "Faktach po Faktach" Ronen Bergman, dziennikarz, który w Monachium zapytał premiera Mateusza Morawieckiego o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Odpowiedź szefa polskiego rządu wywołała lawinę komentarzy, nie tylko w Izraelu.

"Myślę, że moja matka się myliła. Historycznie"

- Trochę byłem zły i rozczarowany, więc kiedy otrzymaliśmy czas na pytania, to poprosiłem pana ambasadora Ischingera [Wolfgang Ischinger, były niemiecki dyplomata, przewodniczący konferencji w Monachium - przyp. red.], żeby móc się wypowiedzieć - wyjaśniał Bergman.

Jak dodaje, kiedy wstał i chciał zadać pytanie, napłynęły rodzinne wspomnienia - opowieści o Holokauście w Polsce i o stosunku Polaków do Żydów. Przyznał, że jego pochodząca z Polski matka, która w czasie wojny była dzieckiem, mówiła, iż "Polacy byli gorsi od nazistów".

Wymiana zdań na konferencji w Monachium

Opisywana przez Bergmana sytuacja miała miejsce w ubiegłą sobotę, na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Dziennikarz, zwracając się do szefa polskiego rządu w sprawie nowelizacji ustawy o IPN, przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki, która przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ rzekomo zostali zadenuncjowani na Gestapo przez Polaków. Następnie oświadczył: - Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę? Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia - stwierdził.

W Izraelu odebrano wypowiedź Morawieckiego jako stwierdzenie, że wśród sprawców Holokaustu byli także Żydzi, co wywołało ostrą reakcję, także dyplomatyczną.

"Z perspektywy pewnie ująłby to inaczej"

- Wydaje mi się, że wziąłem go z zaskoczenia. Z perspektywy pewnie ująłby to inaczej, ale wydaje mi się, że był absolutnie szczery w tym, co powiedział. To nie była próba dyplomacji, to nie była manipulacja. Powiedział dokładnie to, co myśli - przekonywał Bergman.

- Zakładam, że z tyłu głowy chciał powiedzieć, iż w wielu krajach są społeczności takich sprawców, bandytów, przestępców, ludzi spoza prawa, którzy wtedy rozkwitają, którzy korzystają z wojny. Część z nich jest Polakami, część Ukraińcami, Żydami, Rosjanami. I to właśnie oni sprzedawali Żydów nazistom - tłumaczył izraelski dziennikarz.

"Izraelczycy to są ludzie, którzy naprawdę łatwo przebaczają"

- Przyjaciele z Polski pytali mnie: co mogłoby naprawić stosunki między krajami, które teraz na poziomie politycznym i również ludzkim są bardzo słabe? Co mogłoby je naprawić? I mówię im: słuchajcie, Izraelczycy to są ludzie, którzy naprawdę łatwo przebaczają, wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy: Holokaustu - podsumował Ronen Bergman w "Faktach po Faktach".