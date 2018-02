Uraził Koreańczyków, musiał odejść. Wypowiedź "niewłaściwa i obraźliwa"





Telewizja NBC przeprosiła Koreańczyków za wypowiedź swojego komentatora, która zdaniem gospodarzy Igrzysk Olimpijskich była obraźliwa. Podczas transmisji z ceremonii otwarcia igrzysk powiedział on, że "Japonia była wzorem w transformacji Korei Południowej".

Komentator NBC Joshua Cooper Ramo, obecnie dyrektor firmy doradczej byłego sekretarza stanu Henry'ego Kissingera, podczas transmisji z ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, która została nadana w USA z opóźnieniem w porze największej oglądalności, podkreślił, że przykład Japonii był bardzo ważny w transformacji Republiki Korei. Zwrócił też uwagę na znaczenie wizyty w Korei Południowej premiera Japonii Shinzo Abe, który uczestniczył w ceremonii otwarcia olimpiady w Pjongczangu.

Brutalna okupacja

"Rewizja porozumienia nie do przyjęcia". Sprawa niewolnic znów dzieli Tokio i Seul Wszelkie próby... czytaj dalej » - Każdy Koreańczyk powie wam, że Japonia jest kulturalnym, technicznym i gospodarczym przykładem, który był bardzo istotny dla transformacji (ich kraju - red.) - powiedział Ramo, który w przeszłości był dziennikarzem tygodnika "Time".



Wypowiedź Ramo oburzyła Amerykanów koreańskiego pochodzenia i mieszkańców Korei, dla których brutalna japońska okupacja Korei w latach 1910-1945 jest do dzisiaj bolesnym rozdziałem w historii kraju.



Podczas okupacji japońskiej do pracy przymusowej zostało zmuszonych 5 mln Koreańczyków, z tego 400 tys. zginęło z wycieńczenia i tortur, ok. 200 tys. Koreanek było przetrzymywanych przez armię japońską w charakterze niewolnic seksualnych.

10 tysięcy podpisów

W reakcji na wypowiedź komentatora sieci NBC, która wykupiła wyłączne prawa do transmisji Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, w internecie zaczęła w sobotę krążyć petycja domagająca się od NBC przeprosin.



"Każda rozsądna osoba obeznana z historią japońskiego imperializmu i z (japońskimi - red.) okrucieństwami popełnionymi przed, w czasie i po II wojnie światowej uzna takie oświadczenie za głęboko obraźliwie i absurdalne. (...) Korea Południowa nie zawdzięcza japońskiemu imperializmowi swojego szybkiego wzrostu, przeobrażeń swojej gospodarki i technologii, rozwoju polityczno-kulturalnego" - podkreślili autorzy petycji.



W pierwszych godzinach rozpowszechniania petycji w sobotę podpisało ją 10 tysięcy internautów.

"Stereotypy równie głębokie jak hasło w Wikipedii"

Niewolnice seksualne japońskiej armii. Pierwsze takie nagranie w historii Władze w Seulu... czytaj dalej » Prowadząca program kablowej sieci NBC przeprosiła w sobotę telewidzów za tę "niewłaściwą i obraźliwą" wypowiedź Ramo. Szefowie sieci NBC wystosowali także list z przeprosinami do Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Pjongczangu.



Przedstawiciel NBC poinformował w niedzielę, że współpraca Joshui Coopera Ramo z tą siecią telewizyjną została zakończona.



Komentarz Ramo spotkał się także z negatywną reakcją Maureen Ryan, czołowej krytyk telewizyjnej czasopisma branżowego "Variety", która na portalu tego pisma stwierdziła: - Stereotypy używane przez Ramo w celu przedstawienia tego, co określa "azjatycką kulturę", były równie głębokie jak hasło w Wikipedii.