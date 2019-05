Wykazały się odwagą. Trzynaścioro dzieci z Medalami "Młodego Bohatera"

W Dniu Strażaka z rąk prezydenta Andrzeja Dudy medale "Młodego Bohatera" otrzymało trzynaścioro dzieci, które dokonały czynu bohaterskiego i wykazały się odwagą. Prezydent dziękował także strażakom za służbę, za gotowość do niesienia pomocy, za ratowanie życia i mienia. - Jesteście na każde wezwanie, bezinteresowni, oddani i wierni - mówił.

W centralnych obchodach Dnia Strażaka, zorganizowanych na placu Piłsudskiego w Warszawie, udział wzięli, oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, także premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz strażacy z całego kraju.

"Jesteście na każde wezwanie"

- Jesteśmy tu dzisiaj, w Dniu Strażaka po to, żeby podziękować (...) za służbę i za gotowość do niesienia pomocy, do ratowania życia, mienia, tego wszystkiego, w czym tak wspaniale sprawdzają się polscy strażacy - mówił prezydent. - Bardzo, bardzo za to dziękujemy - oświadczył.

- Jesteście na każde wezwanie, na każdą potrzebę, bezinteresowni, oddani, wierni. Za to z całego serca dziękujemy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i całego polskiego społeczeństwa - podkreślił Andrzej Duda.

Jak wskazał, służba strażaków jest "niezwykle doceniania" przez całe polskie społeczeństwo i cieszy się najwyższym społecznym zaufaniem.

Prezydent podziękował również strażakom za to, że reprezentują nasz kraj poza jego granicami. - Zawsze wtedy, kiedy trzeba, dzielnie stajecie, reprezentujecie nas i robicie ogromne wrażenie swoim profesjonalizmem, wyszkoleniem i oddaniem, Bogu i bliźnim - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że strażacy od pokoleń podtrzymują wielką tradycję i służą. - Za to jesteśmy ogromnie wdzięczni - zaznaczył prezydent.

Źródło: PAP / EPA / Rafał Guz Prezydent do strażaków: jesteście na każde wezwanie, bezinteresowni, oddani i wierni

Odznaczenia z rąk prezydenta

Podczas obchodów Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie sześciu funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali: zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz i łódzki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Ponadto czterystu strażaków zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Krzyże Zasługi nadano dwudziestu wyróżniającym się ratownikom.

Medale "Młodego Bohatera" otrzymało z kolei trzynaścioro dzieci, które dokonały czynu bohaterskiego i wykazały się odwagą. Odznaczenia osobiście wręczył im prezydent Andrzej Duda w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

Medal został ustanowiony w 2016 roku i nadawany jest przez szefa MSWiA dzieciom, które dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innych osób.

Wśród uhonorowanych dzieci znalazła się m.in. Wiktoria, która udzieliła pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie, uderzonemu przez koło, które oderwało się od przejeżdżającej ciężarówki. Dziewczynka korzystając z telefonu kierowcy zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i wezwała pogotowie ratunkowe.

Medal otrzymał także kilkuletni Sebastian, który uratował swojego tatę, który stracił przytomność. Jak odczytano podczas ceremonii, "chłopiec zawiadomił policję, a z uwagi na to, że nie znał miejsca, gdzie przebywał, szczegółowo opisał budynki i inne szczegóły topograficzne. Dzięki temu policja oraz pogotowie ratunkowe mogły szybko dotrzeć na miejsce i pomóc mężczyźnie".