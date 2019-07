Amerykanie świętują Dzień Niepodległości. Ulicami Waszyngtonu ruszyła parada

Foto: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Zbliża się Dzień Niepodległości

W amerykańskiej ambasadzie już trwają przygotowania do Dnia Niepodległości, który przypada 4 lipca. Pierwsze uroczystości odbyły się w Krakowie. - Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy się podzielić tym z naszymi przyjaciółmi z Polski, ponieważ razem walczyliśmy o naszą niepodległość – powiedział Bix Aliu, wiceambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. - Te wzajemne relacje, to nie tylko historia, to także i teraźniejszość – zaznaczył Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

