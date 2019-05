"Flaga ma swoją moc łączącą, moc jednoczącą, moc budującą wspólnotę"

Polska flaga ma swoją moc jednoczącą i budującą wspólnotę, ta tradycja ma szczególne znaczenie poza granicami kraju, gdzie w ostatnich stuleciach wyjechało tak wielu naszych rodaków - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Prezydent Andrzej Duda wręczył w czwartek odznaczenia państwowe organizacjom krajowym i polonijnym, a także osobom zasłużonym między innymi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i promowania polskiej kultury i historii. Rozdał także flagi państwowe wyróżnionym organizacjom i instytucjom.

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA BĘDZIE GOŚCIEM PROGRAMU "TAK JEST" W TVN24 O GODZINIE 18

Odznaczenia od prezydenta

"Droga do w pełni prawdziwie nowoczesnej polskiej armii jest jeszcze daleka" - Chciałbym, żeby... czytaj dalej » Były przewodniczący Rady Polonii Świata, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu Jan Cytowski został uhonorowany "za wybitne zasługi w integrowaniu środowisk polonijnych na świecie, za promowanie polskiej kultury i historii, za działalność na rzecz dobrego imienia Polski" Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

"Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury i krzewienie tradycji narodowych Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP odznaczona została prawnik, pedagog, historyk wielokulturowości, prezes Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej Jolanta Tatara.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została nauczycielka, założycielka i dyrektor Społecznej Szkoły Języka Polskiego w Limassol na Cyprze Urszula Kosińska.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali: prezes Stowarzyszenia "Polska Wiosna w Mołdawii", organizatorka festiwalu w Mołdawii, nazywanego Świętem Polonii Mołdawskiej Oksana Bondarczuk; współzałożycielka Szkoły Języka i Kultury Polskiej ANDERS w Marche we Włoszech Anna Czerwińska; dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie na Ukrainie Maria Osidacz, a także ksiądz Adam Prorok – proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden, przewodniczący Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego "Pro Cultura Christiana".

Flagi przyznano przedstawicielom polskiego harcerstwa, szkół, mediów polonijnych, instytucji kulturalnych i kościelnych oraz hospicjów.

Wyraz wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej

- Proszę, żebyście państwo przyjęli te odznaczenia, jak również te biało-czerwone flagi, jako wyraz wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej Polskiej za waszą działalność - powiedział Duda, zwracając się do grona uhonorowanych.

Andrzej Duda podkreślił, że flagi i odznaczenia to "wyraz wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej Polskiej za ich działalność". Jak ocenił, fakt, że 2 maja jest zarazem Dniem Flagi, jak i świętem Polonii i Polaków za granicą, jest symboliczny.



- Flaga ma swoją moc łączącą, swoją moc jednoczącą, swoją moc budującą wspólnotę. Taka jest tradycja, ale ona ma szczególne znaczenie i szczególny wymiar poza granicami kraju, tam, gdzie przez stulecia, zwłaszcza przez ostatnie dwa stulecia, wyjechało tak wielu naszych rodaków - podkreślił prezydent, zwracając się do zgromadzonych.

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent podczas uroczystości związanych z Dniem Flagi RP oraz Dniem Polonii i Polaków za Granicą

Zaznaczył, że wszyscy oni, choć znaleźli się poza granicami Polski z różnych przyczyn, "wciąż noszą w sercu Polskę, wciąż uważają ją za swoją ojczyznę, wciąż kultywują to, co dla nich ważne: tradycję, kulturę, obyczaje, a przede wszystkim mowę i pamięć historyczną".

- Za to właśnie dziękuję państwu, których miałem zaszczyt uhonorować tymi państwowymi orderami. Dziękuję państwu za to, że swoją codzienną działalnością to budujecie i umacniacie, że prowadzicie działalność kulturalną, edukacyjną, organizacyjną, jednoczącą Polaków i budując polskość, umacniając polskość wśród dzieci, młodzieży i tych wszystkich, którzy w głębi serca, często mimo pokoleń już poza granicami Polski, cały czas z wychowania czują się Polakami, z wychowania, tradycji - mówił prezydent.

"Polska jest potrzebna Polonii, tak jak Polonia jest potrzebna Polsce"

Jan Cytowski podziękował w imieniu odznaczonych za uhonorowanie. - Przyjmujemy je z honorem, ale również pewną pokora. Z honorem, bo są to odznaczenia Rzeczypospolitej, naszej ojczyzny, wręczone nam przez pierwszego obywatela RP. Z pokorą, bo zdajemy sobie sprawę, że można robić jeszcze więcej dla Polski, dla naszej ojczyzny - podkreślił.

Podziękował prezydentowi Dudzie za to, że podczas wszystkich swoich wizyty zagranicznych znajduje czas na spotkania z Polonią. Dziękował też za powołanie w Kancelarii Prezydenta Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

- Dziękujemy za to. Uważam, że to jest element, który pozwala nam myśleć w kategoriach tego, że nasza ojczyzna traktuje nas jako te 20 mln Polaków mieszkających poza Polską, ale czujących się częścią polskiej rodziny i tak państwo nas traktujecie, tak przynajmniej chcemy to odbierać - powiedział Cytowski. Jak dodał, tego typu działania nadają cel i kierunek działaniom Polonii. Według niego jednym z najważniejszych z nich jest dbanie o wizerunek Polski za granicą.

Od 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. "Bilans przynależności jest pozytywny" Od wejścia Polski... czytaj dalej » - Polska jest potrzebna Polonii, tak jak Polonia jest potrzebna Polsce - powiedział Cytowski, który wcześniej

Całodniowe uroczystości

W czwartkowej uroczystości wzięli udział między innymi marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, szef MSZ Jacek Czaputowicz, a także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund Andrzejczak.

Wcześniej prezydent wziął udział w uroczystości wręczenia nominacji generalskich - w Pałacu Prezydenckim wręczył cztery nominacje na pierwszy stopień generalski w wojsku. Tego samego dnia wziął udział w uroczystym podniesieniu Flagi Państwowej na Zamku Królewskim.

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Minister obrony Mariusz Błaszczak podczas uroczystego podniesienia Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości podniesienia Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak podczas uroczystości podniesienia Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podniesienia Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości podniesienia Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podniesienia Flagi Państwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie Fot. Leszek Szymański / PAP