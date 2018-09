List dziekanów wydziałów prawa. "Niepewność, chaos i anarchia"





Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Prawie sto spraw przesuniętych, a w Sądzie Najwyższym brakuje sędziów (materiał "Polska i Świat" z 14 września)

Dziesięciu dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych napisało list otwarty, w którym skrytykowali zmiany w sądownictwie forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Wskazali na "brak poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego" ze strony rządzących.

"My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów" - piszą dziekani wydziałów prawa.

"Brak poszanowania zasad państwa prawnego"

Gersdorf apeluje o ogólnoeuropejską debatę. "Potrzeba głosu w obronie wartości" "Same protesty i... czytaj dalej » Autorzy listu stwierdzają, że działania rządu charakteryzują się "brakiem poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego".

Wymieniają przykłady: "nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Dziekani zaznaczają, że są "zobowiązani do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa i jego wartości" i w związku z tym apelują do władz "o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego". "Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych" - wskazują.

Źródło: WPiA UJ List otwarty dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych

Dziesięć podpisów

Pod listem podpisali się dziekani wydziałów prawa Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mikołaja Kopernika, Śląskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego, Marii Curie-Skłodowskiej i Zielonogórskiego.