"Zmiany ustrojowe zagrażają konstytucyjnej tożsamości Polski"

Video: tvn24

"Nie było to zwycięstwo, może taki remis"

26.11 | Nie uważam, żeby to była biała flaga - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł PiS Ryszard Czarnecki, komentując wycofanie się przez PiS z niemal wszystkich kontrowersyjnych zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak dodał, Polska pokazała "zdolność do kompromisu". - Zostało to zauważone w Brukseli - mówił. - Na tym boisku, na którym graliśmy, można było ugrać tyle, ile ugraliśmy. Nie było to zwycięstwo, może taki remis - stwierdził europoseł PiS.

