Dyrektor artystyczna Mastercard OFF Camera: chcemy, żeby festiwal nie był hermetyczny

- Kraków od początku był naszym domem i uznaliśmy, że dobrze by było też trochę wyjść w samo miasto - mówiła w TVN24 Anna Trzebiatowska, dyrektor artystyczna Mastercard OFF Camera. Festiwal od piątku odbywa się w Krakowie.

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera potrwa do 5 maja.

Pokazy plenerowe i spotkania z gośćmi

Anna Trzebiatowska, dyrektor artystyczna Mastercard OFF Camera w rozmowie z TVN24 w sobotę wyjaśniła, że kino autorskie to "kino, które jest realizowane przez takich reżyserów, którzy wiedzą, co chcą powiedzieć i jak to chcą powiedzieć".

- Opowiadają historie, które są dla nich ważne, historie, które są szczere, które są opowiadane w sposób autorski - dodała.

Zaznaczyła, że obecnie kino niezależne to przede wszystkim niezależność w sposobie myślenia, a nie kwestia budżetu.

W tym roku wiele wydarzeń filmowych odbywa się poza salami kinowymi.

- Kraków od początku był naszym domem i uznaliśmy, że dobrze by było też trochę wyjść w samo miasto, żeby festiwal nie był czymś hermetycznym - powiedziała Trzebiatowska.

Wśród plenerowych inicjatyw wymieniła między innymi pokazy w kinie nad Wisłą, na placu Szczepańskim, czy na barce.

- Może to trochę mniej oczywisty sposób oglądania filmów, ale myślę, że bardzo przyjazny i bardzo otwarty - stwierdziła Trzebiatowska.

Dodała, że pokazy w kinie nad Wisłą oraz na placu Szczepańskim są bezpłatne.

Festiwal co roku zaprasza zagranicznych gości. - Bardzo nam zależy na tym, żeby goście, których przywozimy do Krakowa, żeby to nie byli ludzie, którzy pozostają gdzieś tylko na czerwonym dywanie albo właśnie są niedostępni dla uczestników. Chcemy też, żeby to były spotkania branżowe, żeby można się było czegoś tutaj nauczyć - mówiła dyrektor artystyczna.

Walka o Krakowską Nagrodę Filmową

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera to jedna z największych tego typu imprez w Europie Środkowo-Wschodniej. Festiwal koncentruje się na kinie niezależnym, odważnym treściowo i formalnie oraz takim, które stawia na wartko opowiedziane, fascynujące historie.

Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi". Dziesięć pierwszych lub drugich filmów młodych reżyserów z całego świata rywalizuje w nim o Krakowską Nagrodę Filmową - 100 tysięcy dolarów -przyznawaną przez międzynarodowe jury.

W tym roku przewodniczącym jury Konkursu Głównego jest laureat Oscara Allan Starski. Towarzyszą mu autorka zdjęć filmowych i reżyserka Ellen Kuras, kostiumografka Anna Biedrzycka-Sheppard oraz reżyser Roger Michell.

Polską kinematografię reprezentuje w Konkursie Głównym "Wilkołak" Adriana Panka. Ponadto w rywalizacji znalazły się: "Consequences" Darko Stantego,"Extra Ordinary" Mike’a Aherna i Endy Loughman, "Midnight Runner" Hannesa Baumgartnera, "Monsters and Men" Reinaldo Marcusa Greena, "Pause" Toni Mishiali, "Phoenix" Camilli Stroem Henriksen, "Queen of Hearts" May el-Toukhy, "Sons of Denmark" Ulaa Salima oraz "The Sharks" Lucii Garibaldi.

