Dworczyk: nikt przecież nie usuwa siłą osób protestujących

Myślę, że to byłby zły pomysł, gdyby mediatorem była Janina Ochojska, która mówi "musicie wytrwać do końca". Ewidentnie jest to jedna ze stron sporu - ocenił w "Kropce nad i" Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, w programie "Tak jest" w TVN24 w czwartek powtórzyła, że jest gotowa pośredniczyć w rozmowach pomiędzy osobami protestującymi w Sejmie z rządem.

Próbowały wywiesić w oknie transparent. Interweniowała straż marszałkowska Protestujący w... czytaj dalej » - Myślę, że to byłby zły pomysł, gdyby mediatorem była osoba, która mówi "musicie wytrwać do końca". Ewidentnie jest to jedna ze stron sporu - powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM w "Kropce nad i", komentując gotowość Ochojskiej do mediacji.

"Nikt nie usuwa siłą osób protestujących"

Dworczyk był pytany o czwartkowe przepychanki w parlamencie, do których doszło pomiędzy matkami osób protestujących a strażą marszałkowską, po tym jak chciały one wywiesić na zewnętrznej ścianie Sejmu transparent informujący o ich proteście.

- To bardzo trudna sytuacja i trudno też o tym spokojnie mówić. Współczuję przede wszystkim tym osobom, które od kilku tygodni są w Sejmie. Też nie zazdroszczę strażnikom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji - powiedział Dworczyk.

Zdaniem ministra, w Sejmie "przynajmniej kilkakrotnie pod wpływem dużych emocji - po części zrozumiałych - osoby protestujące generowały sytuacje, które wymykały się spod kontroli".

- Rozmawiałem z szefową Kancelarii Sejmu. Było kilka takich sytuacji, gdzie strażnicy w sposób bierny starali się uniemożliwić podejmowanie takich działań jak np. oklejanie ścian Sejmu i byli w jakiś sposób przepychani - tłumaczył zachowanie strażników marszałkowskich Dworczyk.

Szef KPRM ocenił, że protest w Sejmie "to jest szalenie przykra sytuacja dla wszystkich".

- Jest to sytuacja ekstraordynaryjna. Za bezpieczeństwo, za funkcjonowanie Sejmu odpowiadają marszałek i szef kancelarii. Biorąc pod uwagę różne wydarzenia, które mają miejsce w ostatnich dniach i tygodniach, nakładają oni pewne ograniczenia. Nikt nie usuwa siłą osób protestujących - podkreślił Dworczyk.

Dodał, że w parlamentach innych krajów, "takie osoby byłyby usunięte i nie byłoby w ogóle dyskusji".

Protest w Sejmie

Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Zgłaszali dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym", dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

Protestujące chciały wywiesić transparent







Zaproponowali, by dodatek był wprowadzany stopniowo: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł.

Protestujący uważają, że zrealizowano jeden postulat - podniesienia renty socjalnej. Zgodnie z już opublikowaną ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.

W życie weszła także ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem jej autorów (posłowie PiS) spełnia ona drugi postulat i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności.

Protestujący uważają jednak, że ta ustawa to "wydmuszka" i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku.

