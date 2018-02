Dwoje turystów utknęło na zboczach Wielkiego Szyszaka w Karkonoszach. Byli nieźle przygotowani, ale pokonały ich fatalne warunki pogodowe. Niezbędna była akcja ratowników GOPR. Akcja wyjątkowo trudna, bo na domiar złego, w jej trakcie zaczęła padać marznąca mżawka.

W środę od rana w Karkonoszach panowały bardzo trudne warunki pogodowe. Było mroźno, mgliście, wiał silny wiatr, dochodzący do 120 km/h. Wydawać by się mogło, że takie przeciwności skutecznie odstraszają turystów przed wędrówkami po górach. Dwoje turystów mimo to postanowiło podjąć wyzwanie.

- Zadzwonili na numer ratunkowy i powiedzieli, że nie wiedzą, gdzie się znajdują. Swoje położenie znali tylko orientacyjnie. Oprócz tego pani opadła z sił. Nie radziła sobie z warunkami oraz trudnym terenem - mówi Sławomir Czubak z karkonoskiej grupy GOPR.

Nie powinni wychodzić w góry

Na górę wysłane zostały dwa zespoły ratunkowe ze Szklarskiej Poręby. W międzyczasie dyżurny poprosił turystów, aby spróbowali zainstalować na jednym ze swoich telefonów aplikację "Ratunek". Dzięki niej ratownicy poznali dokładną lokalizację pary.

- Na miejscu udzielili im niezbędnej pomocy i zabezpieczyli przed osunięciem. Pani wymagała ewakuacji za pomocą technik linowych. Po wyprowadzeniu turystów na szlak pokierowali ich dalej do stacji RTV. To była bardzo trudna akcja. W którymś momencie zaczęła padać marznąca mżawka, która pokryła ratowników i ich sprzęt - przyznaje Czubak.

Jak dodaje, turyści ogólnie byli dość dobrze przygotowani do wycieczki. Na wyposażeniu mieli między innymi raki. Jednak, z uwagi na tak kiepskie warunki, w ocenie goprowców, decyzja przejścia tej trasy była z założenia zła.

