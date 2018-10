Dwie osoby zginęły na pasach. Zarzuty dla kierowców po nielegalnym wyścigu

- To jest kompromitacja, nie pierwsza i nie ostatnia prezydenta Dudy. On zaprasza byłych prezydentów na marsz, na który sam nie pójdzie - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Kazimierz Marcinkiewicz. - My nie żyjemy razem, oni nie zapraszają nas do żadnej ważnej sprawy - powiedział były premier pytany, czy wyobraża sobie wspólne obchody stulecia niepodległości. zobacz więcej »