Zarzuty za "nadużycie zaufania". Kolejne zatrzymania w sprawie GetBacku

Zarzuty dla zatrzymanych w sprawie GetBacku

26.06 | Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek dwie osoby związane ze sprawą spółki GetBack. Według nieoficjalnych informacji, to jedna z dyrektorek w spółce oraz szef biura maklerskiego sprzedającego obligacje GetBacku. Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że jeszcze we wtorek przedstawi wspomnianym osobom zarzuty.

