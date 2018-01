Sąsiadki pokłóciły się o odśnieżanie. "Zaczęły się szarpać i wyzywać"





Foto: congerdesign / pixinio.com/CC0 public domain | Video: TVN 24 Jedna z kobiet stwierdziła, że sąsiadka po prostu źle odśnieża

Odgarnianie śniegu może doprowadzić do kłótni, a nawet rękoczynów. Tak było w przypadku dwóch sąsiadek z powiatu złotowskiego (woj. wielkopolskie). - Kiedy jedna zaczęła odśnieżać podwórkowy parking, druga zwróciła jej uwagę, że robi to nieprawidłowo - relacjonuje rzecznik policji. Kobiet nie byli w stanie rozdzielić nawet mężowie.

Czwartek, godzina 23.30, na policyjną dyżurkę dociera zgłoszenie. Dzwoni mężczyzna, który twierdzi, że sąsiad chce pobić jego żonę.

Funkcjonariusze jadą we wskazane miejsce, zastają dwie kobiety i dwóch mężczyzn, wszyscy skłóceni.

- Policjanci ustalili, że przed jednym z budynków najpierw doszło do sprzeczki dwóch sąsiadek. Kiedy jedna z kobiet zaczęła odśnieżać podwórkowy parking, druga zwróciła jej uwagę, że robi to nieprawidłowo. Stało się to powodem awantury, kobiety zaczęły się szarpać i wyzywać - mówi Maciej Forecki, rzecznik złotowskiej policji.

Do akcji wkroczyli mężowie. Każdy z mężczyzn starał się odciągnąć własną małżonkę. Jeden wezwał policję.

Po pojawieniu się funkcjonariuszy emocje zaczęły opadać, a rodziny uspokoiły się. Nikt z "ognistej" czwórki nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci pożegnali się z sąsiadami z życzeniem spokojnej nocy, przypominając jednocześnie o rozważnym korzystaniu z numerów alarmowych.