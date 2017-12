10 minut czekania na połączenie. "Praca dyspozytorni pogotowia utrudniona"





Na Dolnym Śląsku działają tylko dwie dyspozytornie medyczne. To oznacza, że ci którzy chcą dodzwonić się na numer 999, czasem muszą czekać na połączenie nawet 10 minut. - Nasza praca jest utrudniona - przyznają dyspozytorzy.

Do końca maja 2017 roku dyspozytorzy medyczni z Wrocławia obsługiwali połączenia pochodzące tylko z rejonu stolicy Dolnego Śląska. Od czerwca obsługiwanych terenów zaczęło przybywać. - To cały proces, który trwa od półtora roku. To proces koncentracji dyspozytorni medycznych w całej Polsce, czyli doprowadzenie do większego obszaru działania i dysponowania oraz ujednolicenia systemu teleinformatycznego - wyjaśnia Szymon Czyżewski, kierownik dyspozytorni medycznej pogotowia ratunkowego we Wrocławiu.

Nawet 2200 połączeń w ciągu doby

"Karetka stoi, czas ucieka, pacjent czeka, a my bezradni" Wrocław w... czytaj dalej » Do systemu przyłączano kolejne powiaty. Efekt końcowy jest taki, że do października zlikwidowano 10 dyspozytorni. Na całe województwo dolnośląskie zostały dwie: we Wrocławiu i w Legnicy. W sumie w regionie działa 15 stanowisk dyspozytorskich. Sześć z nich funkcjonuje w Legnicy, a dziewięć we Wrocławiu. Do tej pory dyspozytorzy z Wrocławia obsługiwali 40 zespołów pogotowia ratunkowego, teraz 72.

Zmiany skutkują zwiększeniem liczby telefonicznych połączeń przychodzących. - Dla porównania w październiku 2016 roku było ich około 900, 1000 w ciągu doby, w październiku 2017 roku od 2000 do 2200 na dobę - mówi Czyżewski. To z kolei przekłada się na czas oczekiwania dla wzywających i potrzebujących pomocy. Ten jest coraz dłuższy. - Praca jest utrudniona. Ludzie chcący się z nami skontaktować, mają wydłużony czas oczekiwania. Powiększono nam obszar działania, a nie zwiększono liczby stanowisk - przyznaje Roman Król, dyspozytor i ratownik medyczny. I podkreśla, że zdarzyło mu się, że w kolejce na połączenie czekało 15 osób.

"Nie jesteśmy w stanie efektywnie działać"

W praktyce oznacza to nawet 10 minut oczekiwania na rozmowę z dyspozytorem. Bo ci czasem odbierają telefony z pytaniami o dyżurujące apteki albo prośbami o zlokalizowanie pacjenta, którego zabrało pogotowie. - Ktoś z oczekujących na połączenie może być w stanie zagrożenia życia, a my rozmawiamy z osobami, które mogą nie wymagać pilnej pomocy. To się wydłuża, a my w związku z takim nawałem pracy nie jesteśmy w stanie efektywnie działać i pomagać naszemu społeczeństwu - twierdzi Król. A kierownik dyspozytorni podkreśla: dla osób z zatrzymaniem krążenia, czy ofiar wypadków takie czekanie może skończyć się tragicznie.

13 powiatów województwa dolnośląskiego obsługuje dyspozytornia we Wrocławiu:



