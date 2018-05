"Ma nieprawdopodobny szacunek do widza. Nie widziałam tego nigdy wcześniej"

W filmie poruszamy temat zagrożonych gatunków. Mój najlepszy przyjaciel George to goryl górski. Na świecie zostało tylko 880 takich goryli. Jedna katastrofa naturalna, jedna epidemia i ich nie ma. Więc musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby je chronić - mówił Dwayne Johnson w rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN" Anną Wendzikowską. Aktor zagrał główną rolę w filmie "Rampage: Dzika furia". Co mówią o nim jego koleżanki z planu Malin Akerman i Naomie Harris?