Miał dwa promile i wiózł siedmioletnią córkę. Na zakręcie wjechał w zaparkowane auto

Foto: Tomasz Przybyła / OSP Szczyrk Video: TVN24 Wrocław

Pijany kierowca, który spowodował kolizję, został zatrzymany

08.01 | Niedaleko miejscowości Boguszów Gorce (woj. dolnośląskie) doszło do kolizji dwóch samochodów. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Kiedy złapała go policja, okazało się, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, wiózł ze sobą 10-letnie dziecko.

»