"Eliminuje słabości". Prezydent zapowiada "klarowniejszy system dowodzenia"

Foto: PAP/Piotr Polak Video: tvn24

Projekt ws. powołania obrony terytorialnej wraca do komisji

16.11 | We wtorek wieczorem odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Rządowy projekt ustawy zmierzający do powołania Wojsk Obrony Terytorialnej wróci do sejmowej komisji. Poprawki do niego zgłosiły PO i PSL, zaś Nowoczesna chce odrzucenia projektu w całości. Przedłożenie popierają PiS i Kukiz'15. MON krytykuje zgłoszone poprawki.

