"Moim jedynym grzechem są pozasądowe zabójstwa"

Prezydent Filipin chce karać więzieniem nawet...

31.01.2017 | - Podchodzimy do nieletnich popełniających czyny karalne nie w taki sposób, że my chcemy ich karać, tylko my chcemy ich wychowywać, my chcemy ich poprawiać - powiedziała Agnieszka Sikora z Fundacji Po Drugie, która wraz z prawnik Joanną Kisielińską z kancelarii Gessel i psychologiem dziecięcym Moniką Chrapińską-Krupą komentowała doniesienia z Filipin. Prezydent tego kraju za handel narkotykami chce karać więzieniem nawet dziewięcioletnie dzieci. Uczestniczki "Debaty Kobiet" oceniały ten pomysł, konfrontując go z polskimi realiami i przepisami dotyczącymi osób nieletnich, które popełniły jakiś czyn karalny.

