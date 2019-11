Strzały przy supermarkecie. Trzy osoby nie żyją

Niemal co piąta wycieczka z biurem podróży w okresie jesienno-zimowym to wyprawa w bardziej odległe rejony świata - wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Jak wyjaśnia Radosław Damasiewicz z PIT, w odróżnieniu od letnich wakacji w stosunku do poprzedniego sezonu na liście najpopularniejszych egzotycznych kierunków miały miejsce duże przetasowana. czytaj dalej »