Andrzej Duda w Radzie Bezpieczeństwa: musimy mocno stać za naszymi zasadami

Andrzej Duda zabrał głos na środowej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, której Polska jest niestałym członkiem. Prezydent mówił przede wszystkim o problemie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Zapowiedział, że nasz kraj przedstawi projekt rezolucji w sprawie wdrożenia konwencji o zakazie broni chemicznej.

- Każde użycie broni chemicznej jest przestępstwem. Nie ma znaczenia, czy jest ona stosowana na masową skalę przez niedemokratyczne reżimy przeciwko własnym obywatelom w celu zabezpieczenia ich władzy, czy też jest wykorzystywana przez państwa wobec osób za granicą, na których dane państwo chce się zemścić - powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku.

"Przestępcy muszą zostać postawieni przed sądem"

Jak zaznaczył, z tego względu "główny obowiązek wspólnoty międzynarodowej jest określony przez porządek oparty na zasadach: przestępcy muszą zostać postawieni przed sądem".



- Żadnego pojedynczego użycia broni chemicznej nie można pozostawić bez odpowiedzi, ponieważ podważa ono nie tylko podstawowe poczucie sprawiedliwości, ale także prowadzi do erozji systemów nieproliferacji i rozbrojenia, a w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich - oświadczył Duda.



Jak podkreślił, "brutalne ataki, skierowane głównie przeciwko ludności cywilnej, mają ten sam cel - zastraszanie społeczności międzynarodowej". - Społeczność ONZ nie może zaakceptować takich metod. Nasza bezczynność będzie tylko zachęcać sprawców - zaznaczył prezydent RP.

"Wszyscy mieliśmy nadzieję, że broń chemiczna zostanie skutecznie zakazana"

Prezydent wyraził nadzieję, że sfinalizowanie nowego unijnego mechanizmu sankcji, zakończonego w ramach Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej, pozwoli "wywierać odpowiednią presję na obecnych i przyszłych sprawcach, a także powstrzymywać ich od tych niedopuszczalnych działań".



- Wszyscy mieliśmy nadzieję, że broń chemiczna zostanie skutecznie zakazana przez Konwencję o broni chemicznej. Musimy mocno stać za naszymi własnymi zasadami i normami, które są filarami porządku międzynarodowego - podkreślił prezydent.



Zaznaczył, że podobnie jak w latach poprzednich, Polska przedstawi Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji w sprawie wdrożenia konwencji o zakazie broni chemicznej. Jak dodał, bardzo ważne jest zachowanie integralności tych zasad.



- Dlatego wzywamy wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia silnego, jasnego i zjednoczonego przesłania o poparciu całej społeczności międzynarodowej dla integralności Konwencji o zakazie broni chemicznej i wysiłków Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej - oświadczył polski prezydent.

- Polska z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) mające na celu ścisłe monitorowanie i weryfikację zobowiązań Iranu - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent o rozprzestrzenianiu broni jądrowej

Zaznaczył, że każdy akt rozprzestrzeniania broni jądrowej "jest porażką zarówno społeczności międzynarodowej, jak i porządku światowego opartego na zasadach".



- Musimy też pamiętać, że zawsze obejmuje ono nie tylko państwo, które rozwija potencjał jądrowy, ale także tych, którzy dostarczają mu środków do jego osiągnięcia, a mianowicie: technologię, materiały i zasoby - oświadczył polski prezydent.



Jak mówił, ogromne znaczenie dla każdego porozumienia, które ma na celu kontrolowanie programów jądrowych, ma to, aby zagwarantować, że środki te będą wykorzystywane wyłącznie do celów pokojowych.



- Naszym obowiązkiem jest ocena tych umów pod kątem ich celów i podjęcie odpowiednich działań. Nie powinniśmy odwracać uwagi od tych, którzy działają wbrew traktatowi o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zapewniając środki do rozwoju zdolności broni jądrowej lub pomagając w inny sposób w jej rozwoju - podkreślił Duda.



Jak mówił, Polska z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej mające na celu ścisłe monitorowanie i weryfikację zobowiązań Iranu.



- Pozwolę sobie również skorzystać z tej okazji, aby pochwalić kluczową rolę, jaką Agencja odgrywa w obszarze nieproliferacji. System zabezpieczeń Agencji jest podstawowym elementem systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej i odgrywa niezbędną rolę we wdrażaniu traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - oświadczył prezydent.

Duda o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego

Andrzej Duda przekonywał, że do czasu pełnej denuklearyzacji Korei Północnej "społeczność międzynarodowa musi pozostać zjednoczona w utrzymywaniu rzeczywistej presji na Pjongjang, w tym poprzez reżim sankcji ONZ".

Prezydent wyraził satysfakcję z "perspektywy procesu denuklearyzacji na Półwyspie Koreańskim". - Jesteśmy jednak w pełni świadomi, że pomimo niedawnych zachęcających wydarzeń, takich jak międzykoreańskie szczyty i spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem Donaldem Trumpem, decydujące kroki są przed nami - dodał.

Andrzej Duda podkreślił, że trwały pokój nie zostanie osiągnięty bez denuklearyzacji KRLD w sposób "pełny, sprawdzalny i nieodwracalny".