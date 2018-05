"Wobec agresywnego świata nasz region musi zawsze stać razem"





Lekcja geopolityki, której w 2008 roku w Tbilisi udzielił prezydent Lech Kaczyński, nadal jest aktualna: wobec agresywnego świata nasz region musi zawsze stać razem. Działając wspólnie, jesteśmy silni - mówił w sobotę w stolicy Gruzji prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda wraz z innymi przywódcami Europy Środkowej i Wschodniej wziął w sobotę udział w uroczystościach z okazji 100-lecia proklamowania I Demokratycznej Republiki Gruzji. W obchodach uczestniczył też szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

"Działając wspólnie jesteśmy silni"

- Prawie dziesięć lat temu polski prezydent profesor Lech Kaczyński stanął niedaleko od tego miejsca, by wraz z innymi przywódcami naszego regionu zaprotestować przeciwko agresji wobec Gruzji i wezwać świat do jej powstrzymania - mówił polski prezydent na Placu Wolności w stolicy Gruzji.



- Udzielił nam wtedy ciągle aktualnej lekcji geopolityki: wobec zagrożeń i wyzwań agresywnego świata musimy zawsze stać razem. Działając wspólnie, jesteśmy silni - mówił Duda.

"Łączy nas umiłowanie wolności"

- Polacy i Gruzini to narody wyznające te same wartości – łączy nas umiłowanie wolności i głęboki patriotyzm. I wy, i my musieliśmy długo walczyć o prawo do samostanowienia i o własną państwowość, dlatego suwerenność i niepodległość naszych ojczyzn to dla nas skarb najcenniejszy – podkreślił prezydent.



- Nigdy nie zgodzimy się na naruszanie granic suwerennych państw, nie zaakceptujemy agresji i zawsze będziemy protestować przeciwko łamaniu prawa międzynarodowego – oświadczył Duda. Jak podkreślił, to właśnie przestrzeganie prawa międzynarodowego jest podstawą pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie

Otwarte drzwi do Unii i NATO

Jak podkreślił, "Gruzja i Gruzini mają prawo do niezależności i życia w pokoju, mają prawo do wyboru własnej drogi i kierunku integracji". Zapewnił, że Polska nieustannie wspiera dążenie narodu gruzińskiego do integracji europejskiej i integracji euroatlantyckiej.

Prezydent zaznaczył, że jest to prawo, którego nikt nie może kwestionować. - Drzwi do Unii Europejskiej i NATO powinny pozostawać otwarte dla państw i narodów, które podzielają wartości uznawane przez te wspólnoty - oświadczył Duda.



- Życzę Gruzji i Gruzinom pokoju i bezpieczeństwa, dobrobytu i dalszego rozwoju na następne 100 lat. Niech już nikt nigdy nie zakłóci praw Gruzinów do niepodległego państwa - zakończył swe wystąpienie polski prezydent.