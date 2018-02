Video: tvn24

Ambasador Azari: spotkania grup zależą od intencji

07.02 |Ambasador Azari była pytana o to, czy po decyzji prezydenta będą spotkania grup: polskiej i izraelskiej w sprawie ustawy o IPN. - Mam nadzieję, że będą, ale to zależy troszeczkę od tego, jak intencje tej grupy będą wyjaśnione u mnie w kraju. Spotkania dla spotkania: to całkiem nieciekawe - oceniła. Zaznaczyła, że kluczowe jest to, czy "ta grupa chce przyjechać po jakiś dialog zawodowy, prawniczy".

