Drogowe domino. Samochód uderzył w słup, a ten runął na rowerzystów. Jedna osoba w śpiączce





- Gdyby nie wyjątkowo pechowy zbieg okoliczności, mówilibyśmy o zwykłej, niegroźnej kolizji - mówią policjanci o wypadku, do którego doszło w Częstochowie. Jedno z aut wpadło w sygnalizator, który przewrócił się na grupę rowerzystów. 59-letni mężczyzna jest w ciężkim stanie.

Do dramatycznej sekwencji zdarzeń doszło w niedzielę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Armii Krajowej.

- Kobieta jadąca samochodem osobowym, skręcała w prawo w ulicę Jana Pawła II. Miała zieloną strzałkę pozwalającą na warunkowy skręt. Była jednak zobowiązana do tego, aby ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które były już na drodze - opowiada podkom. Marta Ladowska z częstochowskiej policji.

Jechali do pożaru lasu, uderzyli w drzewo. Dowódca strażaków zmarł w szpitalu Wypadek strażaków... czytaj dalej » 23-latka nie przepuściła prawidłowo jadącej ciężarówki, która holowała inny pojazd.

- Odbiła się od drugiego z samochodów i uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej - mówi podkopm. Ladowska.

Uszkodzenia pojazdów nie były duże. Nie ucierpiała ani sprawczyni, ani nikt w innym samochodzie. Niestety, to był jednak dopiero początek dramatu.

Wypadł zza zakrętu, wpadł w autobus. "Sześcioro rannych, w tym ośmioletnia dziewczynka" - Kierowca na... czytaj dalej » - Słup sygnalizacji przewrócił się na grupę rowerzystów oczekujących na zielone światło - mówi policjantka.

W śpiączce

Ucierpiały dwie kobiety i mężczyzna. Wszyscy trafili do szpitala. O ile kobiety zostały wypisane do domu jeszcze tego samego dnia, to 59-latek jest w ciężkim stanie.

- Mężczyzna trafił do nas z masywnymi obrażeniami głowy, ze złamaniami wieloodłamowymi kości czołowej i skroniowej po lewej stronie z niedowładem prawostronnym - mówi dr Magdalena Znojkiewicz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Po wstępnej diagnostyce okazało się, że pacjent ma obrzęk mózgu i stłuczenia płuc.

- Zostało włączone leczenie w postaci śpiączki farmakologicznej - informuje dr Znojkiewicz.