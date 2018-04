Pisał o finansach, udzielał wywiadów. Nieistniejący ekspert zdemaskowany





Drew Cloud - "ekspert" w dziedzinie studenckich kredytów - został zdemaskowany przez tygodnik "Chronicle of Higher Education". Dziennikarskie śledztwo wykazało, że wielokrotnie cytowany przez najbardziej prestiżowe amerykańskie media specjalista w rzeczywistości... nie istnieje.

Dziennikarze tygodnika "The Chronicle of Higher Education" wydawanego w Waszyngtonie wykazali, że znany i cytowany w innych tytułach ekspert finansowy Drew Cloud nie istnieje.

Wypowiedzi Drew Clouda znalazły się między innymi w tak prestiżowych tytułach jak "Washington Post", "Boston Globe" czy stacja CNBC. Powoływano się na niego, bo miał dysponować wieloma interesującymi danymi z zakresu studenckich finansów.

"Blisko osiem procent studentów wyjechałoby do Korei Północnej, by uniknąć spłacania swojego długu", "jeden na pięciu studentów korzysta z pożyczonych pieniędzy, by kupić kryptowalutę" - przywołuje "Chronicle of Higher Education" zdradzane przez Clouda informacje.

Fałszywy ekspert ze zdjęciem

Na jego stronie The Student Loan Report można było przeczytać, że zdecydował się na prowadzenie edukacyjnego portalu, gdy odkrył, że "trudno znaleźć miejsce, gdzie zgromadzone byłyby wszystkie najświeższe informacje na temat studenckich kredytów".

Zanim "Chronicle of Higher Education" ujawnił wynik śledztwa, Cloud korespondował z wieloma dziennikarzami, dzielił się z nimi swoją ekspercką wiedzą i udzielał internetowych wywiadów. W sieci można było nawet znaleźć zdjęcia Drew Clouda.

"Drew Cloud nie istnieje. Ale to są zdjęcia, których używa firma LendEDU, pokazując eksperta. Jeśli wiesz, kim jest ten mężczyzna, skontaktuj się ze mną" - napisał na Twitterze Dan Bauman, jeden z dziennikarzy "Chronicle of Higher Education”.



Drew Cloud doesn't exist. But these are the pictures @GoLendEDU used for him. If you know who this man is, email me at dan.bauman@chronicle.com. The story: https://t.co/jBGnzWr5pepic.twitter.com/p0Bxa86iKF — Dan Bauman (@danbauman77) 24 kwietnia 2018

Dziennikarskie śledztwo

Dziennikarze przez ponad tydzień próbowali zweryfikować tożsamość założyciela strony The Student Loan Report. Napisali do Clouda z prośbą o kontakt, a w odpowiedzi dostali mail z wiadomością, że ekspert w tej chwili jest w podróży i ma ograniczony dostęp do swojej skrzynki mailowej. Na kolejne pytania już nie odpowiedział.

W poniedziałek okazało się, że Cloud… zniknął ze swojej strony internetowej. W miejscu notatki o ekspercie pojawiło się określenie "redaktor SLR". Wtedy też firma, do której należy The Student Loan Report przyznała, że Drew Cloud nie istnieje.

"Drew Cloud to pseudonim grupy różnych autorów piszących dla The Student Loan Report" - napisał we wtorkowym oświadczeniu dyrektor generalny LendEDU, Nate Matherson. "Cloud został wymyślony jako sposób na nawiązanie kontaktu z czytelnikami (…). Naszym celem od początku było stworzenie dla konsumentów źródła informacji zawierającego edukacyjne treści".

Po śledztwie

Na stronie The Student Loan Report można dziś przeczytać: "Jest nam bardzo przykro z powodu jakiegokolwiek zamieszania i frustracji, którą mogą czuć nasi czytelnicy".

Po ujawnieniu wyników dziennikarskiego śledztwa niektóre z mediów, wcześniej cytujących Clouda, odniosły się do sprawy.

Stacja CNBC opublikowała materiał o fałszywym ekspercie i zaznaczyła, że w tekście, w którym powoływano się na opinię Clouda, pojawiła się informacja o wynikach śledztwa.

"Washington Post" natomiast, pisząc o sprawie, poinformował, że z materiału z lipca 2017 roku zostały usunięte wypowiedzi fałszywego eksperta.