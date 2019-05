Matka i konkubent katowali chłopców, ruszył proces opiekunek społecznych i kuratorek

Foto: tvn24 Video: tvn24

Drawsko Pomorskie: pracownicy i kuratorzy oskarżeni o...

21.12| Do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim (Zachodniopomorskie) wpłynął akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownicom Ośrodka Wspierania Dzieci i Rodziny oraz dwóm kuratorkom sądowym. Kobiety oskarżone są o to, że nie dopełniły swoich obowiązków związanych z nadzorem nad Katarzyną W. i jej dziećmi. Kobieta i jej konkubent znęcali się nad chłopcami od stycznia do marca 2016 roku. Chłopcy mieli wówczas 7 i 9 lat.

»