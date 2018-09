25 tysięcy dolarów za celny rzut do kosza. Drake rozdaje pieniądze fanom

02.09 | Kanadyjski raper Drake podczas swojego koncertu w Nowym Jorku scenę zamienił w boisko do koszykówki. Za celny rzut z połowy boiska jednemu z fanów zapłacił 25 tysięcy dolarów. Drake to jeden z najlepiej zarabiających muzyków. Niejednokrotnie pokazał, że chętnie pomaga potrzebującym. Podczas kręcenia teledysku do "God's Plan" rozdał mieszkańcom Miami prawie milion dolarów.

Video: Cable News Network Inc. All rights reserved 2018

Foto: Cable News Network Inc. All rights reserved 2018 | Video: Cable News Network Inc. All rights reserved 2018

25 tysięcy dolarów za celny rzut do kosza na koncercie Drake'a