Agencja dpa: NATO w Niemczech ćwiczy użycie broni jądrowej

W Niemczech trwają ćwiczenia NATO pod nazwą Steadfast Noon, podczas których państwa Sojuszu trenują użycie amerykańskiej broni jądrowej, składowanej w Europie - twierdzi niemiecka agencja dpa. Ćwiczenia odbywają się w bazie lotniczej Buechel w Nadrenii-Palatynacie. Steadfast Noon to coroczne ćwiczenia NATO, choć mało jest oficjalnych informacji na ich temat.

Rosyjskie wojska ćwiczą na masową skalę. "Nic dobrego z tego nie wyniknie" – Nie ma... czytaj dalej » Według dpa, podczas "tajnych" ćwiczeń wojskowych o nazwie Steadfast Noon (z ang. Niezłomne Południe), siły zbrojne państw członkowskich NATO trenują "użycie myśliwców, które mogłyby zostać wyposażone w broń nuklearną na wypadek wojny".

Jak twierdzą cytowani przez agencję wojskowi eksperci, w trakcie Steadfast Noon ćwiczy się między innymi bezpieczne transportowanie bomb z podziemnego magazynu na płytę lotniska i ich podwieszanie w samolotach. Loty ćwiczebne odbywają się jednak bez bomb.

Ćwiczenia z użyciem myśliwców Tornado

Według dpa, ze strony niemieckiej w manewrach uczestniczą stacjonujące w Buechel samoloty myśliwsko-bombowe Tornado, należące do 33. taktycznego pułku lotniczego.

Powszechnie uważa się, że USA mają w tej bazie magazyn bomb nuklearnych B61 - czego nigdy oficjalnie nie potwierdzono. Podobne atomowe arsenały mają być rozlokowane na terenie Belgii, Holandii, Włoch i Turcji.

Źródło: Wikipedia (public domain) Odrzutowiec Panavia Tornado



W odgrywającej taką samą rolę jak Buechel bazie lotniczej Volkel w Holandii zaobserwowano w tym tygodniu ćwiczące uderzenia nuklearne samoloty Tornado sił powietrznych Włoch - informuje dpa.

Jedne z najważniejszych ćwiczeń w Europie

Amerykanie testują nową bombę atomową Na poligonie w... czytaj dalej » Steadfast Noon to coroczne ćwiczenia NATO, jedne z ważniejszych ćwiczeń sojuszu w Europie, ale trudno znaleźć jakiekolwiek oficjalne informacje na ich temat. W ich ramach sprawdza się gotowość do użycia amerykańskich bomb termojądrowych B61 przechowywanych w europejskich bazach.

Bomby B61 są bronią taktyczną, czyli przeznaczoną do użycia w pobliżu linii frontu, na przykład do uderzeń na centra dowodzenia i zaopatrzeniowe, czy ważne węzły komunikacyjne. Wszystko w celu wpłynięcia na przebieg walk.

Amerykanie trzymają ich w Europie około 150: po 20 w bazach na terenie Belgii (Kleine Brogel), Holandii (Volkel), Niemiec (Buechel) i Włoch (Aviano i Ghedi), a 50 w tureckiej bazie Incirlik.

USA prowadzą program głębokiej modernizacji bomb B61, po której mają one być znacznie bardziej celne, a co za tym idzie skuteczne.

Źródło: US Dep. of Defense Bomby B61 to arsenał jądrowy NATO przechowywany m.in. w Niemczech. Na nagraniu test bomby z 2015 roku