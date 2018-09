Dożywocie dla niedoszłego zamachowca. Planował zamach na premier Wielkiej Brytanii





Foto: PAP/EPA | Video: TVN24 BiS 18-letnia Safaa Boular także została uznana za winną przygotowań do zamachu w Londynie (wideo z 6.05.2018)

21-letni Naaimur Zakariyah Rahman z północnego Londynu został w piątek skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za planowanie zamachu na premier Wielkiej Brytanii Theresę May.

Mężczyzna został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku w wyniku wspólnej akcji amerykańskich i brytyjskich służb bezpieczeństwa, a także londyńskiej policji metropolitalnej.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych nawiązał kontakt z agentem FBI udającym rekrutera tzw. Państwa Islamskiego (IS), który następnie przekazał go "pod opiekę" specjalistom z brytyjskiego MI5. Agencji konsultowali z Rahmanem plan działania i wyposażyli go między innymi w fałszywy ładunek wybuchowy.

Miał użyć noża lub pistoletu

Na co dzień zasadnicza i oschła. W Afryce Theresa May dała się porwać w tan Na co dzień jest... czytaj dalej » Rahman zamierzał zdetonować ładunek przed bramą kancelarii premier May na Downing Street, a następnie wedrzeć się do budynku i za pomocą noża lub pistoletu zabić szefową rządu.

Sędzia Charles Haddon-Cave powiedział, że Rahman "przeprowadziłby swój atak, gdyby nie został aresztowany", i "jest bardzo niebezpieczną osobą". Wyraził przy tym wątpliwość, czy jego deradykalizacja jest w ogóle możliwa.

Zgodnie z wyrokiem mężczyzna będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie z więzienia najwcześniej po 30 latach.

Stopień zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii utrzymuje się na czwartym poziomie w pięciostopniowej skali, co oznacza, że zamach uważany jest za "bardzo prawdopodobny".