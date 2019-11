"Popatrzyliśmy pilotom w oczy. Zapytaliśmy, czy chcą latać". Jest decyzja w sprawie MiG-ów





Po analizie wdrożonych zaleceń podjęto decyzję o wznowieniu eksploatacji myśliwców MiG-29 - poinformowało w poniedziałek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Samoloty były uziemione od marca, kiedy to rozbił się jeden z nich.

O decyzji o wznowieniu lotów przez MiG-i poinformowali w poniedziałek inspektor Sił Powietrznych generał dywizji Jacek Pszczoła oraz dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego pułkownik Maciej Trelka, któremu podlegają wszystkie poradzieckie samoloty bojowe używane przez polskie lotnictwo.

Obaj oficerowie poinformowali, że dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, któremu w czasie pokoju podlega większość Wojska Polskiego, "po analizie wdrożonych zaleceń podjął decyzję o wznowieniu eksploatacji samolotów MiG-29".

Podkreślili również, że myśliwce "utrzymywane były w gotowości do wznowienia lotów, poddawane były planowym obsługom technicznym oraz obsługom wynikającym z określonego czasu przestoju".

Przed ogłoszeniem decyzji szef MON Mariusz Błaszczak i dowódca generalny generał Jarosław Mika spotkali się z pilotami w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. To jedna z dwóch jednostek, gdzie stacjonują myśliwce MiG-29, druga znajduje się Malborku, jej lotnicy również byli obecni na spotkaniu.

- Flota samolotów MiG-29 wzniesie się w powietrze. Wróciliśmy właśnie ze spotkania w Mińsku Mazowieckim, w 23. Bazie. Popatrzyliśmy pilotom prosto w oczy, zapytaliśmy się, czy chcą latać. Odpowiedź była: tak - relacjonował gen. Pszczoła. Poinformował też, że dowódca generalny zaakceptował wniosek o wznowienie lotów przez MiG-i. - Samoloty MiG-29 wzbijają się w powietrze - dodał generał.



Do ostatniej katastrofy MiG-a-29 doszło 4 marca 2019 r. niedaleko Węgrowa na Mazowszu. Samolot spadł kilka minut po starcie z bazy koło Mińska Mazowieckiego. Był to pierwszy lot po pracach serwisowych. Pilot katapultował się i z niegroźnymi obrażeniami trafił do szpitala. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

Przez ponad osiem miesięcy loty MiG-ów-29 w polskich Siłach Powietrznych były zawieszone. To standardowa procedura, gdy nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku.

Tak długa przerwa w lotach sprawiła, że piloci myśliwców MiG-29 utracili uprawnienia to prowadzenia tych maszyn. Generał Pszczoła wyjaśnił jednak w poniedziałek, że zgodnie z regulaminem lotów, lotnicy będą mogli wznowić uprawnienia niezbędne do wykonywania lotów. - Prawdą jest, że piloci utracili 'aktualności'. Regulamin lotów, w przypadku kiedy wszyscy piloci utracili aktualności, dopuszcza do wznowienia (uprawnień - przyp. red.) pilotów. Nie jest prawdą, że prawnie nie możemy tego zrealizować - powiedział inspektor Sił Powietrznych.

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która bada katastrofę z 4 marca, stopniowo przesyłała do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wstępne zalecenia profilaktyczne, czyli informację, co należy zrobić, by znów nie doszło do wypadku. Zalecenia obejmowały zarówno sposób wykorzystania samolotów do szkolenia, jak również obszar techniki lotniczej – taką informację Dowództwo Generalne RSZ przekazało w lipcu w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

Nawet jeśli myśliwce MiG-29 wznowią loty w najbliższych dniach, nie będzie to oznaczało, że automatycznie wrócą do wypełniania zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej. Najpierw załogi wznowią szkolenie. Dopiero z czasem odzyskają gotowość bojową. Ile dokładnie to potrwa, tego jeszcze nie wiadomo, ale na przełomie 2018 i 2019 roku okazało się, że pięć miesięcy między wznowieniem lotów a kolejną katastrofą to zbyt krótki czas na powrót do dyżurów bojowych.

Ponad osiem miesięcy bez startów to najdłuższa przerwa, jaką Siły Powietrzne miały w przypadku MiG-ów-29. Po poprzedniej katastrofie, z lipca 2018 roku, myśliwce były uziemione przez cztery miesiące.

Jeszcze na początku 2016 r. Siły Powietrzne miały na stanie 32 myśliwce MiG-29. Od tego czasu utracono cztery maszyny. Pierwsza została ciężko uszkodzona w 2016 r. w pożarze na ziemi. W grudniu 2017 r. kolejny samolot rozbił się podczas podchodzenia do lądowania w bazie w Mińsku Mazowieckim. Pilot przeżył, a loty MiG-ów wznowiono już w styczniu 2018 roku. Zalecenia, jakie wydała komisja badająca ten wypadek, dotyczyły wyłącznie szkolenia, co może wskazywać na błąd lotnika.

6 lipca 2018 r. myśliwiec MiG-29 rozbił się pod Pasłękiem. Doświadczony pilot zginął, choć się katapultował. Loty szkoleniowe zostały wznowione dopiero 5 listopada, czyli po 122 dniach. Komisja badająca wypadek z lipca 2018 r. zaleciła m.in. zmiany w fotelach katapultowych K-36, które wcześniej były modyfikowane podczas remontów w polskich zakładach. Jako jeden z pierwszych o tych problemach informował magazyn "Czarno na Białym" w TVN24.

Pytania po śmierci pilota, raportu brak. "Lekceważące podchodzenie do życia polskich żołnierzy"

Ostatnia, wspomina już katastrofa, miała miejsce 4 marca 2019 roku. W latach 2018-19 były także co najmniej dwa przypadki rozhermetyzowania się kabiny MiG-a w czasie lotu.

Siły Powietrzne pozyskiwały myśliwce MiG-29 stopniowo. Część maszyn zakupiono bezpośrednio od producenta w Związku Radzieckim i sprowadzano do Mińska Mazowieckiego od 1989 roku. Część samolotów była używana i trafiła do Polski z Czech i Niemiec. Długo cieszyły się reputacją bardzo bezpiecznych.