Iran grozi: powinniście się obawiać dnia, w którym spadną na wasze głowy nasze pociski

Dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej generał Mohammad Ali Dżafari oświadczył, że Iran utrzyma swą militarną obecność w Syrii bez względu na groźby Izraela. Izrael ostrzegł, że będzie kontynuował ataki na obiekty Iranu, jeśli ten nie wycofa się z Syrii.

- Islamska Republika Iranu utrzyma swoich wojskowych doradców, rewolucyjne siły i broń w Syrii - powiedział generał, cytowany w środę przez irańską agencję ISNA.



Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział we wtorek, że jeśli Iran nie wycofa się z Syrii, izraelskie siły będą kontynuowały ataki na irańskie cele w tym kraju. Dżafari określił ostrzeżenia Netanjahu mianem "żartu" i dodał, że izraelski rząd igra z ogniem. - Powinniście się obawiać dnia, w którym zagrzmią i spadną na wasze głowy nasze pociski o dużej precyzji rażenia - dodał.

"Radzę im, żeby szybko stamtąd wyszli". Nowy szef sztabu generalnego Izraela ostrzega Iran Szefem sztabu... czytaj dalej » Izraelski premier w niedzielę poinformował, że izraelskie lotnictwo w ciągu 36 godzin zaatakowało składy broni należące do sił Iranu na terenie lotniska w Damaszku. - Częstotliwość dokonania ostatnich ataków udowadnia, że jesteśmy bardziej zdecydowani niż kiedykolwiek wcześniej, by występować przeciwko Iranowi - wskazał Netanjahu.



Z kolei we wtorek nowy szef sztabu generalnego izraelskich sił zbrojnych generał Awiw Koczawi ostrzegł: - Słyszałem wczoraj rzecznika irańskiego MSZ mówiącego: "Iran nie jest obecny militarnie w Syrii, tylko doradzamy". Cóż, radzę im, żeby szybko stamtąd wyszli, ponieważ będziemy kontynuować tam naszą agresywną politykę, tak jak obiecaliśmy i jak to robimy, niepowstrzymanie i bez strachu.



Rząd Izraela wielokrotnie podkreślał, że nie będzie tolerował trwałej obecności wojskowej Iranu w Syrii. Iran to obok Rosji główny sojusznik syryjskiego reżimu prezydenta Baszara el-Asada w trwającym od 2011 roku konflikcie zbrojnym.