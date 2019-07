Brytyjczycy zajęli irański tankowiec. Gwardia Rewolucyjna grozi odwetem

Jeśli zatrzymany w tym tygodniu koło Gibraltaru irański tankowiec nie zostanie natychmiast zwolniony, Iran powinien "odpowiedzieć prześladowcom" i zająć brytyjski tankowiec - oświadczył w piątek dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej generał Mohsen Rezai.

Żołnierze brytyjskiej piechoty morskiej w czwartek zajęli tankowiec Grace 1 w związku z podejrzeniem, że transportował on ropę do Syrii z naruszeniem sankcji ONZ. Wywołało to oburzenie Teheranu.

Brytyjscy komandosi na pokładzie irańskiego tankowca. Bolton: wspaniała wiadomość Wspaniała... czytaj dalej » "Jeśli Wielka Brytania nie zwolni irańskiego tankowca, obowiązkiem władz (irańskich) jest zajęcie brytyjskiego tankowca" - napisał dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej generał Mohsen Rezai na Twitterze. "Islamski Iran w swej 40-letniej historii nigdy nie zaczynał żadnej bitwy, ale też nigdy nie wahał się odpowiedzieć prześladowcom" - dodał.

MSZ Iranu: to nielegalne zatrzymanie

Rzecznik MSZ Iranu Abbas Musawi powiedział w czwartek, że irański tankowiec transportował irańską ropę. Został zatrzymany koło Gibraltaru po przepłynięciu wokół Afryki, czyli długą trasą z Bliskiego Wschodu na Morze Śródziemne. Musawi podkreślił, że Teheran nie zaakceptuje "nielegalnego zatrzymania" przez Wielką Brytanię irańskiego tankowca u wybrzeży Gibraltaru.

Reuters odnotowuje, że Unia Europejska, choć w 2011 roku zakazała dostaw ropy do targanej wojną Syrii, której bliskim sojusznikiem jest Iran, nigdy nie zajęła tankowca na morzu. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, UE nie stosuje sankcji wobec Iranu.

Źródło: EPA/RAF/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE Irański tankowiec zatrzymała brytyjska marynarka wojenna

Zatrzymanie u wybrzeży Gibraltaru

O zatrzymaniu w czwartek u wybrzeży Gibraltaru statku podejrzanego o dostarczanie ropy naftowej do Syrii poinformowały władze tego brytyjskiego terytorium zamorskiego.

Według "Lloyd's List" tankowiec Grace 1 płynął pod banderą Panamy.

Hiszpański minister spraw zagranicznych i zgodnie z ustaleniami przyszły szef Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Josep Borrell oświadczył w czwartek, że to Waszyngton zażądał od Wielkiej Brytanii zatrzymania tankowca. Dodał, że władze w Madrycie badają, czy podczas zatrzymania statku nie naruszono suwerenności Hiszpanii, gdyż "wydaje się, iż do przejęcia jednostki doszło na wodach hiszpańskich". Hiszpania nie uznaje wód wokół Gibraltaru za należące do tego terytorium.

Źródło: EPA/RAF/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE Irański tankowiec Grace 1

Tankowiec mógł złamać sankcje

Sankcje unijne wobec Syrii, które obowiązują od końca 2011 roku, w maju br. ze względu na trwające represje wobec ludności cywilnej zostały przedłużone do 1 czerwca 2020 roku. Restrykcje te obejmują embargo na dostawy ropy naftowej, ograniczenie określonych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego w krajach UE, ograniczenia w eksporcie sprzętu i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do represji, a także sprzętu i technologii pozwalających monitorować lub przechwytywać połączenia internetowe i telefoniczne.