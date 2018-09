Dostał zawału i zderzył się z karetką, która stanęła w płomieniach. Wszyscy w szpitalu

Video: D. Rudnicki / TVN24 Wrocław

Wypadek karetki w centrum Wrocławia

22.12| Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu karetki z volkswagenem, do którego doszło w niedzielę wieczorem we Wrocławiu. Jak informują strażacy, załogę karetki pomagał uwolnić przypadkowy przechodzień. Policjanci za winnego wypadku uznali kierowcę ambulansu i ukarali go mandatem.

