List od Kima "utrzymany w ciepłym tonie"

Video: tvn24

"Na wstępie Kim zyskuje pewien rodzaj uznania...

11.06 | Kim Dzong Un - wyrzutek społeczności międzynarodowej - nagle jest traktowany z honorami. Sukces niebywały. A co zyska Donald Trump? W to, żeby było zawarte jakieś porozumienie nie wierzę - mówił w "Faktach po Faktach" dziennikarz "Polityki" i komentator TVN24 BiS Marek Ostrowski. Odniósł się do zbliżającego się historycznego spotkania przywódców USA i Korei Północnej. Tego, że zapadną decyzje, co do kluczowych spraw nie wyobraża sobie również były ambasador przy NATO Jerzy Maria Nowak. W nocy z poniedziałku na wtorek w TVN24 BiS od godz. 2.30 program specjalny. W portalu tvn24.pl relacja "na żywo".

»