"Dopłata za bachora" 165 złotych. Hotel przeprasza





Klientka jednego z hoteli w Karpaczu otrzymała dość nieszablonowy paragon za pobyt swojej córki. Na kwitku widniał zapis "usługa hotelowa dopłata za bachora" na kwotę 165 złotych. Kobieta oburzona treścią wrzuciła zdjęcie paragonu do sieci. Hotel przeprasza za wpadkę swojego pracownika.

Pani Agnieszka zdjęcie paragonu opublikowała na facebooku. Okrasiła je krótkim komentarzem. "Paragon za pobyt córki. Brak mi słów..." - napisała.

Źródło: facebook Paragon za usługę hotelową

Kobieta w poście oznaczyła Green Mountain Hotel, który szybko zareagował i przeprosił swoją klientkę. Najpierw w komentarzu pod zdjęciem, a potem w oddzielnym poście na swojej oficjalnej stronie.

"Najmocniej przepraszamy za zaistniałą sytuację. Wydruk to wynik niefrasobliwego i nietaktownego komentarza jednego z naszych pracowników i wypadek poniżej wszelkiej krytyki, który absolutnie nie powinien mieć miejsca. Jesteśmy kompleksem nastawionym na rodzinne pobyty, a dzieci to nasi goście VIP, dlatego zależy nam, by czuły się u nas jak najlepiej - potwierdzają to liczne pozytywne opinie i wysokie noty wystawiane przez naszych gości po pobycie. Zapewniamy, że niestosowny komentarz, który pojawił się na wydruku w najmniejszym stopniu nie licuje z polityką i ofertą Green Mountain Hotel & Apartments, zaś w stosunku do autora wyciągniemy stosowne konsekwencje, aby taki incydent nie miał szans ponownie się wydarzyć" - odpowiedziały władze hotelu.

Przeprosiny przyjęte

Pani Agnieszka przyjęła przeprosiny. "Dziękuję za reakcję i proszę o szacunek wobec drugiego człowieka. Jest to lekcja dla nas wszystkich drodzy marketingowcy, by dbać o szczegóły. Szczególnie jeśli zależy nam na czystości języka polskiego" - odpisała.

Hotel zapewnił, że zorganizuje dodatkowe szkolenia dla personelu, skoncentrowane na obsłudze rodzin z dziećmi, także będzie wracał większą uwagę na "stosunek pracowników do naszych najmłodszych gości w momencie rekrutacji".

Część internautów komentujących przepraszający post hotelu podziela oburzenie autorki zdjęcia paragonu, ale w zdecydowanej większości ludzie piszą, że do takich sytuacji należy podchodzić z dystansem. Niektórzy deklarują, że chętnie przyjadą do hotelu, a inni apelują nawet o przyznanie niefrasobliwemu pracownikowi premii.