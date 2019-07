Wszedł w życie "chlebny rozejm" na wschodzie Ukrainy

Video: TVN 24

"Okna wyleciały z futryn". Mieszkańcy o ostrzale Mariupola

27.02 | - Widziałam, jak okno wylatuje ze ściany razem z ramą. Gdyby syn poczekał chociaż minutę i nie wszedł do tego pokoju, to by jeszcze żył - mówi w rozmowie z reporterem TVN24 mieszkanka przedmieść Mariupola. Ludzie wspominają swoje przeżycia z ostrzału salwą rakiet niekierowanych Grad, które odpalili pod koniec stycznia separatyści. - Do tej pory nie mogę dojść do siebie - mówi jeden z nich.

