"Początki są najtrudniejsze, ale zrobiliśmy to". Donald Tusk debiutuje na Instagramie

Donald Tusk dołączył do grona użytkowników Instagrama. Przewodniczący Rady Europejskiej założył konto 22 kwietnia, w dniu swoich 61. urodzin, a w ciągu dwóch dni zdobył już ponad 26 tysięcy obserwujących.

Pierwszym zdjęciem, które pojawiło się na Instagramie Donalda Tuska jest rodzinna fotografia. Widać na niej byłego premiera, siedzącego na ławce z wnukami.

Wpis opatrzony jest komentarzem: "Moi wnuczkowie zakładają mi Instagram w ramach prezentu z okazji moich 61. urodzin". Zdjęcie zyskało prawie 12 tys. polubień.

My grandsons are setting up Instagram for me as a present for my sixty first birthday. Post udostępniony przez Donald Tusk (@donaldtusk) Kwi 22, 2018 o 6:01 PDT

Drugie zdjęcie na profilu Tuska to jego portret i powitalne słowa skierowane do instagramowiczów.

"Początki zawsze są najtrudniejsze, ale zrobiliśmy to. Miło was poznać, ludzie Instagramu" - napisał Donald Tusk.

The beginnings are always the hardest, but we made it. Nice to meet you, the people of Instagram. Post udostępniony przez Donald Tusk (@donaldtusk) Kwi 22, 2018 o 6:19 PDT

Trzeci opublikowany wpis to fotografia z dzieciństwa, przedstawiająca byłego premiera siedzącego na palu na plaży w Sopocie.

More than half a century has passed and I still celebrate my birthday in #Sopot. Here, on the famous pier, from which you can climb down to one of the most beautiful beaches in Europe. It is no accident that " Sopot" in the Old Slavonic language means "the source". Post udostępniony przez Donald Tusk (@donaldtusk) Kwi 22, 2018 o 7:12 PDT





"Minęło ponad pół wieku, a ja wciąż świętuję urodziny w Sopocie. Tutaj na słynnym molo, z którego możesz zeskoczyć na jedną z najpiękniejszych plaż w Europie" – podpisał czarno-białe zdjęcie Tusk.

"To nie przypadek, że słowo 'sopot' w języku prasłowiańskim oznacza 'źródło'" – dodał.

"Wciąż piłkarz, fan Lechii Gdańsk"

Tusk kopie piłkę i komentuje kontuzję Lewandowskiego. "Są alternatywy" Przewodniczący... czytaj dalej » Konto obserwuje już ponad 26 tysięcy osób. W opisie profilu można przeczytać, że Donald Tusk jest "Przewodniczącym Rady Europejskiej, Europejczykiem, Polakiem, Kaszubem, mężem, ojcem, dziadkiem, biegaczem, wciąż piłkarzem i fanem Lechii Gdańsk".

Instagram to kolejne po Facebooku i Twitterze medium społecznościowe, którego używa Donald Tusk.

Największą popularnością cieszy się jego konto na Twitterze, które ma ponad milion obserwujących.

Wpisy o założeniu profilu na Instagramie pojawiły się także na Twitterze oraz Facebooku Donalda Tuska i były chętnie komentowane.



Moi przyjaciele przekonali mnie, bym w 61 urodziny wystartował z Instagramem. Więc zacząłem z drobną pomocą moich wnuków. pic.twitter.com/NqJHnHzk6s — Donald Tusk (@donaldtusk) 22 kwietnia 2018





