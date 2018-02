Donald Tusk zadowolony z finału rozmów koalicyjnych w Niemczech

- Myślę, że Martin Schulz nie ma racji, zarzucając Merkel bierność (w sprawie praworządności w Polsce - przyp. red.) - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były premier Leszek Miller. Jego zdaniem Schulz, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i obecny kandydat SPD na urząd kanclerza, raczej nie ma szans na wygranie wyborów w Niemczech. - Martin Schulz to taki Macron, ale tylko trochę - stwierdził. Rozmowa dotyczyła też powrotu Gerharda Schrödera do polityki. Były kanclerz Niemiec pojawił się na kongresie SPD i nawoływał do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. - Myślę, że koledzy go o to poprosili, by zabrał głos i przyciągnął uwagę mediów. Sam by się nie napraszał - uważa Miller.

"Warto było". Merkel i Schulz zadowoleni. Rząd ma "fundamentalnie zmienić kierunek" Unii - Jestem... czytaj dalej » Donald Tusk odniósł się na portalu Twitter do zakończenia rozmów koalicyjnych w Niemczech.

- Jest teraz najwyższy czas, by zbudować szeroką paneuropejską Wielką Koalicję na rzecz ambitnego budżetu, mądrego porozumienia w sprawie migracji i lepszej strefy euro - napisał Tusk.

W Niemczech i Austrii sojusz dwóch najsilniejszych partii w celu utworzenia rządu nazywany jest popularnie wielką koalicją.



- Może także zdołamy to zrobić w ciągu pięciu miesięcy - dodał przewodniczący Rady Europejskiej nawiązując do okresu, jaki upłynął od wrześniowych wyborów parlamentarnych w Niemczech.

German GroKo is good news. But now it is high time to build an inclusive pan-European Grand Coalition for an ambitious budget, wise agreement on migration and a better Eurozone. Perhaps we can also do it within five months. pic.twitter.com/XkHN7VFVzb

— Donald Tusk (@eucopresident) 8 lutego 2018