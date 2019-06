W warstwie merytorycznej Donald Tusk nie miał sobie równych i próby przybicia stempla propagandowego ze strony polityków PiS-u się nie powiodły - ocenił we wtorek rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, komentując poniedziałkowe przesłuchanie byłego premiera przed sejmową komisją śledczą do spraw VAT. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski przekonywał natomiast, że przesłuchanie Tuska "obnażyło przed opinią publiczną, jaki był sposób działania rządu" koalicji PO-PSL.

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Donalda Tuska przed sejmową komisją śledczą zajmującą się badaniem wyłudzeń podatku VAT.

"To był wykład byłego premiera"

We wtorek politycy w Sejmie komentowali poniedziałkowe przesłuchanie Donalda Tuska. Zdaniem rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca, "w części merytorycznej to był wykład byłego premiera, przewodniczącego Rady Europejskiej na temat tego, jak funkcjonuje państwo".

"Rośnie układ tak chory, że nawet autorom powieści kryminalnych by się to nie śniło" Będziecie musieli... czytaj dalej » - Mam wrażenie, że niektórzy posłowie, członkowie komisji, mogli się dowiedzieć czegoś z tego wykładu - dodał Grabiec. - Natomiast w warstwie retorycznej, to tutaj już Donald Tusk nie miał sobie równych i próby przybicia stempla propagandowego ze strony polityków PiS-u się nie powiodły - ocenił.



Jak wskazywał, "wiadomo, czemu służy ta komisja". - To ma być narzędzie do udowadniania propagandowej tezy PiS-u, tezy postawionej jeszcze przed poprzednimi wyborami. I niezależnie od faktów ma być tak, jak powiedział prezes (PiS Jarosław) Kaczyński: że Platforma to złodzieje, a teraz przyszła ekipa, która ma sobie z tym poradzić i oczyścić państwo ze złodziei - przedstawiał swój punkt widzenia. Jak podkreślił, "fakty temu przeczą, bo okazuje się, że takiej korupcji jak dzisiaj nie było przez lata".

"Bardzo ładnie Donald Tusk przesłuchał amatorów z PiS-u"

W ocenie Jakuba Stefaniaka, rzecznika Polskiego Stronnictwa Ludowego, "w dalszym ciągu nie ma żadnych konkluzji z pracy tej komisji, są popisy". Odnosząc się do przesłuchania byłego premiera, wyraził opinię, "że wczoraj bardzo ładnie Donald Tusk przesłuchał amatorów z PiS-u, no bo mniej więcej tak to wyglądało".

- Mnie w tym wszystkim uderza cały czas wątek wybiórczości, którą PiS stosuje - powiedział Stefaniak. Jak ocenił, "jeśli badamy lukę VAT-owską, to badajmy ją także w czasie, kiedy rządziło PiS po raz pierwszy", czyli w latach 2005-2007.

- Niezrozumiałe jest dla mnie to, że poprawkę - którą zresztą składał klub PSL - na temat tego, żeby rozszerzyć działalność komisji odrzucono - oświadczył. - Ale widocznie, jak to mówią, na złodzieju czapka gore. Może mieli coś do ukrycia i dlatego odrzucili - dodał rzecznik PSL.

"Pytania były bardzo konkretne, odpowiedzi były w stylu Donalda Tuska"

Senator PiS Jan Maria Jackowski wyraził pogląd, iż "przede wszystkim było to przesłuchanie niezwykle merytoryczne". - Pytania były bardzo konkretne, odpowiedzi były w stylu Donalda Tuska: trochę złośliwe, trochę takie - powiedziałbym - obok, trochę mówiące o ogólnych zasadach - ocenił.

Jego zdaniem "bardzo zręcznie odpowiadał pan przewodniczący (Rady Europejskiej) Tusk, natomiast niestety potwierdziło się to, że z tego wyłania się dość ponury obraz jednak państwa, które nie potrafiło sobie poradzić z rosnącą luką VAT-owską i nie miało w tym zakresie pomysłów".

Przesłuchanie byłego premiera zdaniem senatora "obnażyło przed opinią publiczną, jaki był sposób działania rządu w tamtych latach".

