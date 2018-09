Tusk: pamiętajmy o przesłaniu Mandeli i Wałęsy

"Dzisiaj, kiedy tak wielu ludzi, nawet najpotężniejsi światowi przywódcy, zaczyna wątpić w wolność, solidarność i demokrację, pamiętajmy o przesłaniu Mandeli i Wałęsy, by zło dobrem zwyciężać" - napisał w czwartek na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Wpis na oficjalnym internetowym profilu Donalda Tuska pojawił się w czasie trwania debaty generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie poruszane są kwestie między innymi porządku i bezpieczeństwa na świecie.

"Dzisiaj, kiedy tak wielu ludzi, nawet najpotężniejsi światowi przywódcy, zaczyna wątpić w wolność, solidarność i demokrację, pamiętajmy o przesłaniu Mandeli i Wałęsy, by zło dobrem zwyciężać. I że - bez względu na to, w jak trudnej sytuacji byli - nigdy nie skapitulowali. #UNGA", napisał były premier opatrując wpis hashtagiem #UNGA, będącym akronimem Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Nie wiadomo, czy Donald Tusk nawiązywał do konkretnych wystąpień przywódców w ONZ. We wtorek, w dniu rozpoczęcia sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, przewodniczący zamieścił na Twitterze fotografię ze spotkania z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką.

"Mimo rosyjskiej agresji Ukraina prezentuje imponujący postęp ekonomiczny i polityczny. Unia Europejska będzie podtrzymywać swoje poparcie" - napisał Tusk po angielsku.



Wcześniej z krytycznymi głosami wyrażanymi między innymi w amerykańskich mediach spotkało się wtorkowe wystąpienie Donalda Trumpa podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent USA oświadczył między innymi, że USA odrzucają "ideologię globalizacji" i "globalne zarządzanie", a także że Międzynarodowy Trybunał Karny "nie ma żadnej prawomocności".