"Ministerstwo Sprawiedliwości stało się ministerstwem nienawiści i pogardy"

Iga Świątek i Magda Linette niespodziewanie awansowały do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju US Open. Polki pokonały faworyzowane Amerykanki Bethanie Mattek-Sands i CoCo Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Druga z pokonanych zawodniczek to obrończyni tytułu sprzed roku. zobacz więcej »