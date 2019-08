Tusk: na szczyt G7 lepiej zaprosić Ukrainę jako gościa niż Rosję

Dziś będę próbował przekonać moich rozmówców, że na następne spotkanie grupy G7 lepiej byłoby zaprosić Ukrainę, oczywiście jako gościa, niż Rosję - zapowiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który przybył w sobotę do Biarritz we Francji na spotkanie przywódców państw G7.

Na briefingu w Biarritz Donald Tusk przypomniał, że w ubiegłym roku podczas szczytu G7 w Kanadzie prezydent USA Donald Trump zasugerował, "żeby ponownie zaprosić Rosję do G7, publicznie oświadczając, że aneksja Krymu przez Rosję była częściowo uzasadniona, i że powinniśmy ten fakt zaakceptować". - Pod żadnym pozorem nie możemy zaakceptować tej logiki - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej.

Podkreślił m.in., że powody, dla których Rosję usunięto z grupy najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata w 2014 roku, "wciąż są aktualne".

- Dziś będę próbował przekonać moich rozmówców, że na następne spotkanie grupy G7 lepiej byłoby zaprosić Ukrainę, oczywiście jako gościa - oświadczył Tusk. Argumentował, że będzie to służyć wysłuchaniu stanowiska nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



Choć za powrotem do formatu G8, czyli G7 z Rosją, opowiada się prezydent USA, sprzeciwia się temu większość państw G7, m.in. Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Kanada.

Źródło: PAP/EPA/ANDREW PARSONS / POOL Johnson, Merkel, Macron, Conte i Tusk na szczycie G7

"Trudny test jedności i solidarności"

Mówiąc o rozpoczynającym się spotkaniu, Tusk ocenił, że będzie ono "niezwykle trudne" i ostrzegł, że być może jest to ostatni moment na odbudowanie jedności w G7. Szczyt w Biarritz nazwał "trudnym testem jedności i solidarności" po roku, w czasie którego krajom tym trudno było znaleźć wspólny język.



Zapytany o wysuwane przez Trumpa groźby podniesienia ceł na importowane z Francji wina, Tusk zapowiedział, że jeśli tak się stanie, UE "odpowie analogicznie" i zapewnił, że Francja może liczyć na unijną lojalność w kwestii jednego ze swoich najcenniejszych produktów eksportowych.



Szef Rady Europejskiej zastrzegł jednak, że "ostatnią rzeczą, jakiej (UE) potrzebuje", jest konflikt z jej "najlepszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi".



Przed wylotem na szczyt w piątek prezydent Trump zagroził cłami na francuskie wina. Ma to być odpowiedzią na propozycję wprowadzenia we Francji podatku cyfrowego na amerykańskie firmy technologiczne, tzw. podatku GAFA (skrót od Google, Amazon, Facebook, Apple).



Tusk w sobotę w Biarritz ostrzegł, że jeśli Trump będzie używał ceł jako narzędzia politycznego, może to zagrozić całemu światu. - Wojny handlowe prowadzą do recesji, podczas gdy porozumienia handlowe ożywiają gospodarkę - dodał.

Krytyka Brazylii i rozmowy o brexicie

Szef Rady powiedział również, że choć UE popiera układ o wolnym handlu z południowoamerykańskim blokiem Mercosur, ratyfikacja tej umowy jest mało prawdopodobna, "dopóki władze (wchodzącej w skład Mercosur - red.) Brazylii pozwalają na niszczenie" lasów deszczowych w Amazonii, gdzie trwają silne pożary.

Kłamstwa w tej sprawie zarzucił brazylijskiemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro prezydent Francji Emmanuel Macron, który zapowiedział, że w tej sytuacji Francja nie może układu poprzeć.

Źródło: PAP/EPA/JOEDSON ALVES Wielkie pożary w Amazonii

Na konferencji prasowej szef Rady Europejskiej poinformował ponadto, że w niedzielę na marginesie szczytu spotka się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem na rozmowy o brexicie. Tusk podkreślił, że UE zawsze była skłonna do współpracy ze Zjednoczonym Królestwem i nie będzie ze stroną brytyjską współpracowała tylko w przypadku brexitu bez umowy.



Wśród zagrożeń, o których będą rozmawiać przywódcy, szef Rady Europejskiej wymienił wojny handlowe, zmiany klimatyczne i wyzwania technologiczne, których bardzo szybki rozwój utrudnia ich kontrolowanie.



Szczyt w Biarritz potrwa w dniach 24-26 sierpnia i będą na nim obradować przywódcy USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch i Kanady oraz UE. Liderzy mają rozmawiać o wyzwaniach w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i ochrony środowiska, a przewodnim tematem szczytu ma być zwalczanie nierówności. Dyskusje mają dotyczyć m.in. stosunków z Iranem, Rosją i Koreą Północną.