- To nie jest pojedynek między polskim rządem a Komisją Europejską. To jest bardzo poważny spór o to czy Polska będzie praworządnym krajem, czy nie - powiedział w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

- Nie oczekuję, żeby polski rząd ustępował przed jakimkolwiek ciałem, w tym przed Komisją Europejską - zaznaczył Donald Tusk.

- Bardzo bym chciał, żeby polski rząd umiał ustąpić wobec oczywistych oczekiwań właściwie wszystkich ludzi w Europie, ale przede wszystkim w kraju. Żeby naprawić te rzeczy, które niepokój wzbudziły i w Polsce, i w Europie - dodał.

Sprecyzował, że chodzi mu o "sądownictwo, o Trybunał Konstytucyjny, etc.".

"Wszyscy demonstrowali tutaj w Sofii pełną jedność"

Donald Tusk uczestniczył w odbywającym się w Sofii szczycie Unii Europejskiej. Po jego zakończeniu był pytany również o wpływ na Polskę różnicy zdań między USA i Unią Europejską w kwestiach handlowych i dotyczących porozumienia nuklearnego z Iranem.

- Wszyscy bez wyjątku, łącznie z premierem polskiego rządu, demonstrowali tutaj w Sofii pełną jedność także wobec trudnych tematów, dzisiaj trudnych tematów ze Stanami Zjednoczonymi - oświadczył.

- Akurat Polakom tego nie muszę tłumaczyć - (...) jestem przekonany o najwyższej potrzebie ścisłej współpracy z Ameryką - powiedział Donald Tusk.

Ocenił, że sam jest "najbardziej proamerykańskim politykiem dzisiaj w Brukseli, być może w Europie". - Z racji naszej przeszłości i naszych doświadczeń - uściślił.

- Właśnie dlatego musimy głośno mówić, kiedy widzimy, że coś może zagrozić tym transatlantyckim więziom - dodał. - Stąd nie tylko mój, ale także innych koleżanek i kolegów ostry ton wobec niektórych decyzji prezydenta Trumpa - tłumaczył. Według niego, "w interesie Polski jest uczestniczyć w 100 procentach w kształtowaniu europejskiej polityki wobec wrogów i wobec przyjaciół, także tych najbliższych przyjaciół jakimi są wciąż Stany Zjednoczone".

Na środowej konferencji prasowej Tusk mówił o "kapryśnej asertywności amerykańskiej administracji". - Patrząc na ostatnie decyzje prezydenta Trumpa, można pomyśleć: mając takich przyjaciół, nie potrzebujemy już wrogów - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Artykuł 7

Komisja Europejska, podejmując w grudniu 2017 roku decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu siódmego Traktatu o Unii Europejskiej, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one między innymi zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.

Komisja Europejska domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz aby zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane. Komisja Europejska zapowiadała możliwość wycofania artykułu siódmego, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty.