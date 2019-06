Tusk do Horały: mogę tylko współczuć roli, jaką pan się podjął wykonać

Nie mam żadnych złudzeń. Jestem tutaj nie dlatego, żebym wierzył w pana dobre intencje na rzecz wyświetlenia prawdy - mówił Donald Tusk przed sejmową komisją śledczą do spraw VAT, zwracając się do przewodniczącego Marcina Horały z Prawa i Sprawiedliwości. - Jestem tutaj dlatego, że szanuję instytucje państwa polskiego - dodał były premier. - Więc z poszanowania do tej instytucji proszę odpowiadać na pytania, a pan kolejną już minutę czyni wycieczki w innym kierunku - odparł Horała.

W poniedziałek przed sejmową komisją śledczą do spraw VAT zeznaje były premier Donald Tusk.

Między przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem a przewodniczącym komisji do spraw VAT Marcinem Horałą dochodziło wielokrotnie do przepychanek słownych.

Licznik "wycieczek osobistych"

Horała od pewnego momentu przesłuchania zadeklarował, że odlicza momenty, w których Tusk - jak ocenił poseł PiS - robi "wycieczki osobiste".

Kolejnej, dziewiątej, doliczył się, kiedy Donald Tusk mówił o luce VAT-owskiej w latach 2015-2019, czyli już w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tusk przed komisją śledczą. "Jestem tutaj dlatego, że szanuję instytucję państwa polskiego" Były premier... czytaj dalej »

Tusk: Przepraszam, czy jest cenzura na rozmowę o VAT wyłudzeniach VAT-u w latach 2015-2019?

Horała: Ale absolutnie. Czy ja panu przewodniczącemu odbieram głos, jak pan o tym mówi? Pan sobie mówi. Ja tylko stwierdzam fakt bardzo krótko.

Tusk: Myślałem, że to jest poważna instytucja, to przesłuchanie w komisji. Nie przez szacunek dla mnie, bo nie mam tu zbyt wielu oczekiwań, ale przez szacunek dla instytucji mógłby pan sobie darować żarty.

Horała: Ja nie podaruję sobie, bo muszę dbać o to, żeby komisja realizowała zadanie, do którego została powołana przez Sejm, a nie była areną do jakichś tam wystąpień politycznych. Pan przewodniczący naprawdę jest chyba osobą, która jakby tylko rzuciła państwu dziennikarzom hasło, że gdzieś się pojawi i chce się wypowiedzieć, to będzie miał dostęp do wszystkich mediów. Nie musi pan korzystać z tego momentu na posiedzeniu komisji.

Tusk: Nie byłem nachalny, jeśli chodzi o przesłuchanie. Nie napraszałem się szanownej komisji na to przesłuchanie. Nie traktuję mojej obecności tutaj jako występu na arenie. Gdybym był brutalny, musiałbym powiedzieć, że mam dokładnie odwrotne przekonanie. Obserwując czasami fragmenty pracy tej komisji - dlaczego to czasami przypomina arenę i kto na tej arenie, jaką rolę spełnia. Ja też nie mam żadnych złudzeń. Jestem tutaj nie dlatego, żebym wierzył w pana dobre intencje na rzecz wyświetlenia prawdy, bo pana paniczny strach przed tym, żeby rozmawiać o wyłudzeniach VAT-u także w odniesieniu do czasu obecnego pokazuje wyraźnie, jaka jest intencja.

Horała: Dziesięć.

Tusk: Jestem tutaj dlatego, że szanuję instytucje państwa polskiego.

Horała: Więc z poszanowania do tej instytucji proszę odpowiadać na pytania, a pan kolejną już minutę czyni wycieczki w innym kierunku.

Tusk: Nie wiem, czy pan zauważył, ale jak do tej pory większość pańskich pytań jest zdecydowanie dłuższa niż moje odpowiedzi.

Horała: I co to ma do rzeczy? Proszę po prostu odpowiadać na pytania. Ja tylko odliczam ten moment, kiedy pan przestaje odpowiadać na pytania.

Tusk: Nie możemy przejść do porządku dziennego, skoro w pana ocenie moja odpowiedź wykracza poza czas, jaki pan wyznacza na badanie komisji.

Horała: Wyznacza uchwała Sejmu powołująca komisję.

Tusk: Czasami mam wrażenie, że większość sejmowa wyznaczyła nie tylko zakres badania komisji, ale także końcowy werdykt. Więc z wrodzonej przyzwoitości i szacunku dla prawa będę poważnie traktował to, co się tutaj dzieje, ale rzeczywiście z każdą minutą nabieram przekonania - chociaż intuicja mówiła mi to wcześniej - że celem komisji jest wykonanie tego, co już zaplanowano wcześniej, a nie odnalezienie prawdy.

Horała: Tak z ciekawości, czy pan jeszcze pamięta pytanie, które zadałem?

Tusk: Nie jest pan pierwszym przypadkiem w historii, ja mogę tylko współczuć roli, jaką pan się podjął wykonać.

Horała: Dziękuję. Przyjmuję pana współczucie, chociaż jest mi ono obojętne.