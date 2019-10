Andrzej Duda: przez wiele lat nam to obiecywano, wielu prezydentów o tym mówiło

Cieszę się ogromnie i jestem za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi - tak prezydent Andrzej Duda skomentował zgodę amerykańskiego przywódcy na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego. - Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem - dodał.

Biuro prasowe Białego Domu wyjaśniło w piątkowym komunikacie, że oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa oznacza, iż Departament Stanu formalnie nominował Polskę do programu ruchu bezwizowego. Dodało, że teraz "jak najszybciej" odpowiednie działania podejmie Departament Bezpieczeństwa Krajowego.



Włączenie do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) pozwala na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na 90 dni.

"Procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła"

W piątek późnym popołudniem na konferencji prasowej sprawę skomentował prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

- Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem - przyznał.

Jak wyjaśnił, "procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła , to oznacza, że ze strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione".

- Zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane. Przyjedzie do nas grupa, która jeszcze będzie weryfikowała te kwestie, jeszcze Kongres będzie musiał się wypowiedzieć, ale jak mówiono nam w Stanach Zjednoczonych, to już są w zasadzie kwestie techniczne - powiedział Duda.

Przyznał, że "trwa to chwilę". - Ale możemy się spodziewać, że w jakimś w miarę niedługim czasie - nie chcę zapowiadać w jakim, kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych mówiono nam, że będzie to kilka do kilkunastu tygodni - to zostanie zrealizowane i rzeczywiście Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wizy - oświadczył polski prezydent.

"Przez wiele, wiele lat nam to obiecywano"

- Te wszystkie procedury, na które narzekało tak wielu naszych rodaków, które powodowały, że wielu naszych rodaków uważało, że dopóki będą wizy nie będą jechali do Stanów Zjednoczonych, mam nadzieję, że one wkrótce znikną i wszyscy ci, którzy chcą turystycznie pojechać, zobaczyć Stany Zjednoczone, odwiedzić swoje rodziny w Stanach Zjednoczonych będą mogli to zrobić - dodał.

- Cieszę się ogromnie i jestem za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego że przez wiele, wiele lat nam to obiecywano, wielu prezydentów o tym mówiło - powiedział prezydent Duda.

- Przeprowadziłem z prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę i on wtedy powiedział: "musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy muszą być zwolnieni z wiz". To się właśnie dzieje, z czego bardzo się cieszę - podkreślił.

Prezydent Duda: po cichu liczę, że przed końcem roku skończy się procedura

Prezydent pytany, czy w nowym roku Polacy będą mogli jeździć do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, odparł, że ma taką nadzieję.

Podkreślił, że procedura przyjęcia Polski do programu najkrócej może trwać pięć tygodni. - Prosiłbym, żeby to traktować rzeczywiście jako najkrócej, bo zdarzały się przypadki, że to ciągnęło się nawet kilka miesięcy w przypadku innych krajów - przypomniał Andrzej Duda.

- Nie jestem w stanie określić, ile rzeczywiście to będzie trwało, ale po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku jeszcze to zrealizować - dodał.

Ruch bezwizowy

Na świecie obywatele 38 krajów mogą odwiedzać Stany Zjednoczone w celach biznesowych i turystycznych na 90 dni w ramach ruchu bezwizowego.

Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Podstawowym kryterium włączenia kraju do Visa Waiver Program (VWP) jest wskaźnik odmów we wnioskach o wizy nieimigracyjne. W ostatnim roku podatkowym (od 1 października do 30 września następnego roku) ten odsetek powinien być poniżej 3 proc.

